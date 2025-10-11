Fruit Attraction 2025: la edición más ambiciosa y amplia de su historia

Fruit Attraction 2025 cerró como la edición más amplia y ambiciosa de su historia: 2.460 expositores de 64 países, 78.000 metros cuadrados de ocupación y una convocatoria profesional superior a las 120.000 personas procedentes de 150 países. Celebrada del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid y organizada por IFEMA y Fepex, la muestra confirmó su rol de punto de encuentro global entre oferta y demanda y su impacto directo sobre la economía regional.

Esta edición batió récords en prácticamente todos los indicadores. Participaron 2.460 empresas, un 8,4% más que en 2024, entre las que se incorporaron 323 nuevas firmas, reflejo del dinamismo y la capacidad de atracción de la feria. La superficie expositiva alcanzó los 78.000 metros cuadrados, un incremento del 10% respecto al año pasado, repartidos en diez pabellones (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14). Más de 120.000 profesionales procedentes de 150 países acudieron a la cita, marcando una cifra histórica. El carácter internacional fue otro de los pilares del crecimiento: el 47% de la ocupación correspondió a empresas extranjeras, con la participación de 1.418 compañías y la incorporación de 14 nuevos países, como Argelia, El Salvador, Etiopía, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwee.

En el ámbito sectorial, el Área Fresh Produce representó cerca del 70% del total, mientras que Innova&Tech, que integró Biotech Attraction y Smart Agro, creció un 31% con respecto a 2024. Además, el Programa de Compradores Internacionales reunió a cerca de 700 compradores procedentes de 67 países, consolidando la dimensión comercial del encuentro. En términos económicos, el impacto generado por la feria alcanzó los 407 millones de euros y permitió mantener 3.066 empleos en la Comunidad de Madrid, cifras que suponen incrementos del 6% y del 5%, respectivamente, en relación con la edición anterior.

Internacionalización y perfil expositivo

La feria reforzó su vocación exportadora: la participación nacional representó el 52% del total, con presencia de todas las comunidades productoras españolas; la franja internacional, por su parte, mantuvo un impulso sostenido, incorporando nuevos mercados y reforzando la oferta de productos y soluciones. La designación de Malasia y México como ‘Países Importadores Invitados’ y la actividad del Programa de Compradores Internacionales subrayaron la apuesta por abrir vías comerciales y generar acuerdos B2B con destino a mercados estratégicos.

Fruit Attraction combinó dimensión comercial con un despliegue notable de contenidos técnicos y de innovación. El área Innova&Tech creció con fuerza y The Innovation Hub presentó 50 productos novedosos; además se celebraron los Innovation Hub Awards en sus categorías habituales (Fresh Produce; F&V Industry; Acciones de sostenibilidad y compromiso). La nueva Organic Hub Tour destacó el producto ecológico dentro de una ruta señalizada.

El tomate fue el producto protagonista: mesas redondas, degustaciones, demostraciones y análisis del mercado que abordaron desde su valor nutricional hasta su papel en la economía y la geopolítica comercial, incluyendo el efecto del acuerdo UE-Marruecos sobre la producción comunitaria. Junto a esto, se desarrollaron congresos y foros relevantes (Fruit Forum by Timac Agro, Grape Attraction, Biotech Attraction, Biofruit Congress, Fresh Food Logistics The Summit y las sesiones de Fruit Next), consolidando la feria como foro de conocimiento y tendencias.

En el plano gastronómico, Factoría Chef (patrocinado por #alimentosdeespaña) recuperó los showcookings en directo, poniendo en valor la versatilidad del producto fresco.

La feria mantuvo su tradición de premiar diseño, innovación y comunicación: los premios al Mejor Stand (patrocinados por WAH) distinguieron creatividad, diseño y sostenibilidad en cuatro categorías; se entregaron asimismo el XV Premio Periodístico de APAE y el galardón de Fruit Attraction dedicado a medios internacionales. Estas distinciones refuerzan la visibilidad de iniciativas emprendedoras y las estrategias comunicativas del sector.

Impacto y lectura estratégica

Las estimaciones oficiales sitúan en 407 millones de euros el efecto económico sobre la Comunidad de Madrid y 3.066 empleos vinculados: datos que no solo miden el retorno directo de la muestra, sino que acreditan su papel como catalizador de negocio y de información estratégica para un sector cuyo valor en 2024 se cifra en 20.780 millones de euros y que produce alrededor de 27 millones de toneladas anuales (cerca del 60% destinadas a la exportación). En ese contexto, Fruit Attraction actúa como palanca para impulsar competitividad y proyección internacional.

Inauguración a cargo del ministro

La inauguración, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el 30 de septiembre, contó con la presencia de autoridades nacionales y extranjeras, entre ellas el ministro de Agricultura de Ecuador y embajadores de varios países, lo que puso de manifiesto el peso político e institucional de la cita en la agenda agraria internacional.