Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fruit Attraction 2025

Fruit Attraction 2025: la edición más ambiciosa y amplia de su historia

La feria contó este año con 460 expositores de 64 países y una convocatoria profesional superior a las 120.000 personas procedentes de 150 países

La superficie expositiva de Fruit Attraction 2025 alcanzó los 78.000 metros cuadrados.

La superficie expositiva de Fruit Attraction 2025 alcanzó los 78.000 metros cuadrados. / Fruit Attraction

La Opinión

La Opinión

Fruit Attraction 2025 cerró como la edición más amplia y ambiciosa de su historia: 2.460 expositores de 64 países, 78.000 metros cuadrados de ocupación y una convocatoria profesional superior a las 120.000 personas procedentes de 150 países. Celebrada del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid y organizada por IFEMA y Fepex, la muestra confirmó su rol de punto de encuentro global entre oferta y demanda y su impacto directo sobre la economía regional.

Esta edición batió récords en prácticamente todos los indicadores. Participaron 2.460 empresas, un 8,4% más que en 2024, entre las que se incorporaron 323 nuevas firmas, reflejo del dinamismo y la capacidad de atracción de la feria. La superficie expositiva alcanzó los 78.000 metros cuadrados, un incremento del 10% respecto al año pasado, repartidos en diez pabellones (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14). Más de 120.000 profesionales procedentes de 150 países acudieron a la cita, marcando una cifra histórica. El carácter internacional fue otro de los pilares del crecimiento: el 47% de la ocupación correspondió a empresas extranjeras, con la participación de 1.418 compañías y la incorporación de 14 nuevos países, como Argelia, El Salvador, Etiopía, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwee.

En el ámbito sectorial, el Área Fresh Produce representó cerca del 70% del total, mientras que Innova&Tech, que integró Biotech Attraction y Smart Agro, creció un 31% con respecto a 2024. Además, el Programa de Compradores Internacionales reunió a cerca de 700 compradores procedentes de 67 países, consolidando la dimensión comercial del encuentro. En términos económicos, el impacto generado por la feria alcanzó los 407 millones de euros y permitió mantener 3.066 empleos en la Comunidad de Madrid, cifras que suponen incrementos del 6% y del 5%, respectivamente, en relación con la edición anterior.

Internacionalización y perfil expositivo

La feria reforzó su vocación exportadora: la participación nacional representó el 52% del total, con presencia de todas las comunidades productoras españolas; la franja internacional, por su parte, mantuvo un impulso sostenido, incorporando nuevos mercados y reforzando la oferta de productos y soluciones. La designación de Malasia y México como ‘Países Importadores Invitados’ y la actividad del Programa de Compradores Internacionales subrayaron la apuesta por abrir vías comerciales y generar acuerdos B2B con destino a mercados estratégicos.

Fruit Attraction combinó dimensión comercial con un despliegue notable de contenidos técnicos y de innovación. El área Innova&Tech creció con fuerza y The Innovation Hub presentó 50 productos novedosos; además se celebraron los Innovation Hub Awards en sus categorías habituales (Fresh Produce; F&V Industry; Acciones de sostenibilidad y compromiso). La nueva Organic Hub Tour destacó el producto ecológico dentro de una ruta señalizada.

El tomate fue el producto protagonista: mesas redondas, degustaciones, demostraciones y análisis del mercado que abordaron desde su valor nutricional hasta su papel en la economía y la geopolítica comercial, incluyendo el efecto del acuerdo UE-Marruecos sobre la producción comunitaria. Junto a esto, se desarrollaron congresos y foros relevantes (Fruit Forum by Timac Agro, Grape Attraction, Biotech Attraction, Biofruit Congress, Fresh Food Logistics The Summit y las sesiones de Fruit Next), consolidando la feria como foro de conocimiento y tendencias.

En el plano gastronómico, Factoría Chef (patrocinado por #alimentosdeespaña) recuperó los showcookings en directo, poniendo en valor la versatilidad del producto fresco.

La feria mantuvo su tradición de premiar diseño, innovación y comunicación: los premios al Mejor Stand (patrocinados por WAH) distinguieron creatividad, diseño y sostenibilidad en cuatro categorías; se entregaron asimismo el XV Premio Periodístico de APAE y el galardón de Fruit Attraction dedicado a medios internacionales. Estas distinciones refuerzan la visibilidad de iniciativas emprendedoras y las estrategias comunicativas del sector.

Impacto y lectura estratégica

Las estimaciones oficiales sitúan en 407 millones de euros el efecto económico sobre la Comunidad de Madrid y 3.066 empleos vinculados: datos que no solo miden el retorno directo de la muestra, sino que acreditan su papel como catalizador de negocio y de información estratégica para un sector cuyo valor en 2024 se cifra en 20.780 millones de euros y que produce alrededor de 27 millones de toneladas anuales (cerca del 60% destinadas a la exportación). En ese contexto, Fruit Attraction actúa como palanca para impulsar competitividad y proyección internacional.

Inauguración a cargo del ministro

La inauguración, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el 30 de septiembre, contó con la presencia de autoridades nacionales y extranjeras, entre ellas el ministro de Agricultura de Ecuador y embajadores de varios países, lo que puso de manifiesto el peso político e institucional de la cita en la agenda agraria internacional.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inuguración de Fruit Attraction 2025.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inuguración de Fruit Attraction 2025. / Fruit Attracion

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents