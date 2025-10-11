¡Vuelve el gran encuentro del mundo hortofrutícola!

Fruit Attraction 2025 ha reunido en Madrid a profesionales, marcas e innovaciones que están marcando el ritmo del sector.

Nuevas tendencias, sostenibilidad, tecnología y mucho sabor se dan cita en una edición que promete más conexiones, más oportunidades y más futuro que nunca.

Descubre todo lo que no te puedes perder en nuestro especial.