Fruit Attraction 2025
¡Vuelve el gran encuentro del mundo hortofrutícola!
Fruit Attraction 2025 ha reunido en Madrid a profesionales, marcas e innovaciones que están marcando el ritmo del sector.
Nuevas tendencias, sostenibilidad, tecnología y mucho sabor se dan cita en una edición que promete más conexiones, más oportunidades y más futuro que nunca.
Descubre todo lo que no te puedes perder en nuestro especial.
Desliza hacia abajo para ver el contenido
CARM
La exportación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia no deja de crecer
La cifra registró un incremento del 8,85 por ciento en lo que va de año, alcanzando de esta forma ventas por un total de 2.128 millones de euros, según destacó López Miras
Leer noticia completa »
CAJAMAR
Cajamar acompaña al sector hortofrutícola murciano
El estand de la entidad financiera volvió a a convertirse en punto de encuentro para analizar y debatir acerca de la situación actual y los retos de futuro
Leer noticia completa »
CAMPOLOR
Juanfran Guevara: "Nuestra apuesta ha sido siempre clara: calidad por encima de volumen"
Campolor afianza su modelo de negocio basado en producción continua, sostenibilidad y estrategia multimarca, proyectando un plan de expansión 2025–2028 que incluye doblar la producción y diversificar mercados en Europa
Leer noticia completa »
CARM
El tomate se convierte en el producto estrella de la feria Fruit Attraction, con protagonismo de la Región
Durante estos días se han llevado a cabo cuatro showcookings en el stand institucional de la Comunidad con este producto como gran protagonista - La Región produjo en 2024 más de 200.000 toneladas de tomate y se exportó por valor de 105 millones de euros, con 1.960 hectáreas de superficie de cultivo
Leer noticia completa »
PRIMAFRIO
Primafrio transporta a Europa la innovación logística que acelera la exportación hortofrutícola
La compañía presenta en Fruit Attraction un modelo de servicios integrales que amplía su propuesta más allá del transporte y que la sitúa como socio estratégico para agricultores, cooperativas y comercializadoras
Leer noticia completa »
ANECOOP
Anecoop despliega la diversidad y calidad de su oferta en su 50 aniversario
El Grupo expuso en Fruit Attraction 2025 su extensa gama de frutas y hortalizas, producidas 100% en España por los más de 20.000 agricultores a los que representa
Leer noticia completa »
CARM
La Región de Murcia, a la cabeza en exportación de tecnología agrícola
Más de 120 empresas han exportado por valor de 67 millones de euros en los primeros siete meses del año
Ver noticia completa »
AUTORIDAD PORTURARIA DE CARTAGENA
El Puerto de Cartagena refuerza su papel estratégico en el comercio hortofrutícola con el nuevo Puesto de Control Fronterizo
El enclave portuario se consolida como plataforma logística de referencia en Fruit Attraction, donde presenta sus infraestructuras punteras, precios competitivos y proyectos sostenibles orientados al futuro
Ver noticia completa »
SACOJE
Sacoje cautiva en Fruit Attraction 2025: artesanos de lo natural que cultivan el futuro
La cooperativa, caracterizada por conjugar tradición, innovación y compromiso, vivió durante la feria una intensa agenda de actividades, encuentros comerciales y presentaciones
Leer noticia completa »
BONNYSA
Bonnysa presenta su nueva gama ‘Sabores del Mundo’
Ha brillado en las ferias internacionales Fruit Attraction y Anuga con su colección de recetas elaboradas con ingredientes naturales
Leer noticia completa »
+FRUIT ATTRACTION
Investigadoras de la UPCT desarrollan una kombucha saludable fermentada sobre zumo de excedentes de fruta
La bebida probiótica, sin azúcares añadidos, contiene un 60% de fruta
Leer noticia completa »
+FRUIT ATTRACTION
Fruit Attraction 2025: la edición más ambiciosa y amplia de su historia
La feria contó este año con 460 expositores de 64 países y una convocatoria profesional superior a las 120.000 personas procedentes de 150 países
Leer noticia completa »
+FRUIT ATTRACTION
El tomate español se consagra como símbolo de excelencia agrícola en una edición histórica de Fruit Attraction
Su elección como ‘Producto Estrella’ puso en valor su relevancia gastronómica, nutricional y cultural
Leer noticia completa »
+FRUIT ATTRACTION
Una agricultura mejor adaptada al clima, más productiva y sostenible
El Imida presenta en Fruit Attraction las nuevas variedades y proyectos para impulsar el rendimiento de los cultivos y optimizar el consumo de agua e insumos
Leer noticia completa »
+FRUIT ATTRACTION
El Foro Datagri de innovación agroalimentaria, que se celebrará en la Región, abre su periodo de inscripción
Los días 12 y 13 de noviembre más de 1.500 profesionales y ponentes de prestigio expondrán los avances del sector
Leer noticia completa »
+FRUIT ATTRACTION
Fruit Attraction entrega sus tradicionales Premios al Mejor Stand
BayWa Global Produce, Fontestad y BCC-Grupo Cajamar son reconocidos en las categorías de Sostenibilidad, Mejor Diseño y Originalidad, respectivamente
Leer noticia completa »
LA OPINIÓN DE MURCIA S.A.U.
Director: José Alberto Pardo Lidón
Gerente: Sonia Martínez Blaya
Redactoras jefe: Lola García Abellán, Victoria Galindo Contreras y Ana Guardiola Martínez.
Director comercial: Jorge Zapata
Coordinación, diseño, edición y redacción: Javier Vera Martínez, Juan Daniel González, Julio Soler
Fotografías y recursos gráficos: L.O. / CARM / Primafrio / Cajamar / Campolor / Bonnysa / Puerto de Cartagena / UPCT / Sacoje