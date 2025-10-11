La Opinión de Murcia

Fruit Attraction 2025

¡Vuelve el gran encuentro del mundo hortofrutícola!

Fruit Attraction 2025 ha reunido en Madrid a profesionales, marcas e innovaciones que están marcando el ritmo del sector.

Nuevas tendencias, sostenibilidad, tecnología y mucho sabor se dan cita en una edición que promete más conexiones, más oportunidades y más futuro que nunca.

Descubre todo lo que no te puedes perder en nuestro especial.

Desliza hacia abajo para ver el contenido

CARM

La exportación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia no deja de crecer

La cifra registró un incremento del 8,85 por ciento en lo que va de año, alcanzando de esta forma ventas por un total de 2.128 millones de euros, según destacó López Miras

Leer noticia completa »

CARM

CARM

CAJAMAR

Cajamar acompaña al sector hortofrutícola murciano

El estand de la entidad financiera volvió a a convertirse en punto de encuentro para analizar y debatir acerca de la situación actual y los retos de futuro

Leer noticia completa »

CAJAMAR

CAJAMAR

CAMPOLOR

Juanfran Guevara: "Nuestra apuesta ha sido siempre clara: calidad por encima de volumen"

Campolor afianza su modelo de negocio basado en producción continua, sostenibilidad y estrategia multimarca, proyectando un plan de expansión 2025–2028 que incluye doblar la producción y diversificar mercados en Europa

Leer noticia completa »

Campolor

Campolor

CARM

El tomate se convierte en el producto estrella de la feria Fruit Attraction, con protagonismo de la Región

Durante estos días se han llevado a cabo cuatro showcookings en el stand institucional de la Comunidad con este producto como gran protagonista - La Región produjo en 2024 más de 200.000 toneladas de tomate y se exportó por valor de 105 millones de euros, con 1.960 hectáreas de superficie de cultivo

Leer noticia completa »

CARM

CARM

PRIMAFRIO

Primafrio transporta a Europa la innovación logística que acelera la exportación hortofrutícola

La compañía presenta en Fruit Attraction un modelo de servicios integrales que amplía su propuesta más allá del transporte y que la sitúa como socio estratégico para agricultores, cooperativas y comercializadoras

Leer noticia completa »

PRIMAFRIO

PRIMAFRIO

ANECOOP

Anecoop despliega la diversidad y calidad de su oferta en su 50 aniversario

El Grupo expuso en Fruit Attraction 2025 su extensa gama de frutas y hortalizas, producidas 100% en España por los más de 20.000 agricultores a los que representa

Leer noticia completa »

ANECOOP

ANECOOP

CARM

La Región de Murcia, a la cabeza en exportación de tecnología agrícola

Más de 120 empresas han exportado por valor de 67 millones de euros en los primeros siete meses del año

Ver noticia completa »

CARM

CARM

AUTORIDAD PORTURARIA DE CARTAGENA

El Puerto de Cartagena refuerza su papel estratégico en el comercio hortofrutícola con el nuevo Puesto de Control Fronterizo

El enclave portuario se consolida como plataforma logística de referencia en Fruit Attraction, donde presenta sus infraestructuras punteras, precios competitivos y proyectos sostenibles orientados al futuro

Ver noticia completa »

PUERTO DE CARTAGENA

PUERTO DE CARTAGENA

SAECO

SACOJE

Sacoje cautiva en Fruit Attraction 2025: artesanos de lo natural que cultivan el futuro

La cooperativa, caracterizada por conjugar tradición, innovación y compromiso, vivió durante la feria una intensa agenda de actividades, encuentros comerciales y presentaciones

Leer noticia completa »

SACOJE

SACOJE

BONNYSA

Bonnysa presenta su nueva gama ‘Sabores del Mundo’

Ha brillado en las ferias internacionales Fruit Attraction y Anuga con su colección de recetas elaboradas con ingredientes naturales

Leer noticia completa »

BONYSSA

BONYSSA

+FRUIT ATTRACTION

Investigadoras de la UPCT desarrollan una kombucha saludable fermentada sobre zumo de excedentes de fruta

La bebida probiótica, sin azúcares añadidos, contiene un 60% de fruta

Leer noticia completa »

UPCT

UPCT

+FRUIT ATTRACTION

Fruit Attraction 2025: la edición más ambiciosa y amplia de su historia

La feria contó este año con 460 expositores de 64 países y una convocatoria profesional superior a las 120.000 personas procedentes de 150 países

Leer noticia completa »

LUIS PLANAS

LUIS PLANAS

ANECOOP

+FRUIT ATTRACTION

El tomate español se consagra como símbolo de excelencia agrícola en una edición histórica de Fruit Attraction

Su elección como ‘Producto Estrella’ puso en valor su relevancia gastronómica, nutricional y cultural

Leer noticia completa »

Archivo - Tomates

Archivo - Tomates

+FRUIT ATTRACTION

Una agricultura mejor adaptada al clima, más productiva y sostenible

El Imida presenta en Fruit Attraction las nuevas variedades y proyectos para impulsar el rendimiento de los cultivos y optimizar el consumo de agua e insumos

Leer noticia completa »

IMIDA

IMIDA

ECONEX

+FRUIT ATTRACTION

El Foro Datagri de innovación agroalimentaria, que se celebrará en la Región, abre su periodo de inscripción

Los días 12 y 13 de noviembre más de 1.500 profesionales y ponentes de prestigio expondrán los avances del sector

Leer noticia completa »

Foro Datagri

Foro Datagri

+FRUIT ATTRACTION

Fruit Attraction entrega sus tradicionales Premios al Mejor Stand

BayWa Global Produce, Fontestad y BCC-Grupo Cajamar son reconocidos en las categorías de Sostenibilidad, Mejor Diseño y Originalidad, respectivamente

Leer noticia completa »

PREMIOS MEJOR STAND

PREMIOS MEJOR STAND

CAIXABANK

LA OPINIÓN DE MURCIA S.A.U.

Director: José Alberto Pardo Lidón

Gerente: Sonia Martínez Blaya

Redactoras jefe: Lola García Abellán, Victoria Galindo Contreras y Ana Guardiola Martínez.

Director comercial: Jorge Zapata

Coordinación, diseño, edición y redacción: Javier Vera Martínez, Juan Daniel González, Julio Soler

Fotografías y recursos gráficos:  L.O. / CARM / Primafrio / Cajamar / Campolor / Bonnysa / Puerto de Cartagena / UPCT / Sacoje

stats