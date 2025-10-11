El Foro Datagri de innovación agroalimentaria, que se celebrará en la Región, abre su periodo de inscripción

La Región de Murcia acogerá los días 12 y 13 de noviembre el Foro Datagri, una de las citas más importantes para conocer cómo se está transformando el sector agroalimentario español y que se presentó el pasado 2 de octubre dentro de las actividades que se desarrollan en el estand institucional de la Región de Murcia en Fruit Attraction, donde se anunció la apertura de las inscripciones en la web https://www.datagri.org/#.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, aseguró que será una oportunidad para mostrar los trabajos que se realizan en centros de investigación como el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), donde se desarrollará la jornada del 13 de noviembre.

Así, durante dos días más de 1.500 profesionales y ponentes de prestigio expondrán los avances del sector y debatirán sobre los retos a los que se enfrenta, así como las oportunidades.

Rubira destacó que «la transformación del sistema agroalimentario en la que estamos inmersos es posible gracias a la investigación y la innovación, así como por la digitalización y la implementación de la Inteligencia Artificial, claves para impulsar el rendimiento, rentabilidad y el cuidado del medio ambiente».

Asimismo, la consejera señaló que «la Región de Murcia es un referente en digitalización, optimización en la gestión de los recursos, sostenibilidad y adaptación del cambio climático del sector agroalimentario, pero debemos seguir trabajando para potenciar la eficiencia del sector agroalimentario y hacerlo más sostenible y competitivo».

«En este sentido -añadió- también impulsamos el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos para incrementar el valor económico de la actividad, fomentando la economía circular, a través de la regeneración como de la utilización de los subproductos de la agricultura y la industria alimentaria para transformarlos en productos de alto valor añadido».

Rubira destacó el trabajo que realizan los centros de investigación en materia de investigación y desarrollo. Como ejemplo, citó la tecnología que pone a disposición del sector el IMIDA, como las estaciones agrometereológicas, la teledetección vía satélite, los sensores de humedad o los de potencial hídrico en el tronco de árboles frutales.

También reseñó los proyectos de investigación que el IMIDA presentó estos días en la feria, entre los que destacan los programas de mejora genética y vegetal, la adaptación y mitigación del cambio climático en los sectores productivos agrícolas y el desarrollo de modelos sostenibles de producción.