La exportación de frutas y hortalizas de la Región no deja de crecer

La exportación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia continúa creciendo y registró un incremento del 8,85 por ciento en lo que va de año, alcanzando de esta forma ventas por un total de 2.128 millones de euros. Así lo dio a conocer el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante su visita a la Feria Internacional del Sector de las Frutas y Hortalizas Fruit Attraction, que tuvo lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Madrid.

La Región de Murcia fue la autonomía que más creció de toda España en 2024

En total, el valor de las exportaciones pasó entre enero y junio de los 1.955 millones de euros de 2024 a los 2.128 millones de euros del presente año, lo que supone un incremento absoluto de más de 173 millones de euros. Por un lado, el sector de las frutas creció en este periodo un 16,98 por ciento, mientras que en el ámbito de las hortalizas el incremento fue del 4,61 por ciento.

Gracias «al buen hacer»

López Miras destacó que se trata de datos «que invitan a la ilusión y a seguir mirando el futuro con optimismo». Así, atribuyó esta inercia de crecimiento «al buen hacer de los agricultores, a la innovación» y al hecho de que «tenemos la agricultura más tecnificada del mundo», porque «una gota de agua es mucho más productiva en la Región de Murcia que en ningún otro lugar del planeta».

El jefe del Ejecutivo regional recordó, además, que el Instituto Nacional de Estadística confirmaba ayer que la Región de Murcia fue la autonomía que más creció de toda España en 2024, con un incremento del 4,5 por ciento del PIB, y explicó que este dato se debe «en gran parte a la fortaleza del sector agroalimentario. Tenemos la agricultura más fuerte del mundo, y a los agricultores que mejor hacen las cosas».

El presidente Fernando López Miras visita el stand de una empresa de la Región. / L. O.

Por destinos, Alemania sigue siendo el principal mercado de la Región, seguido de Francia y Reino Unido. Así, estos países aglutinan el 60 por ciento de las ventas totales en el extranjero, y la lechuga, el brócoli, la coliflor, los cítricos o los albaricoques son los productos más demandados por los consumidores a nivel internacional.

Durante su intervención, el presidente también reafirmó su compromiso con el sector y advirtió de que «sin agua, la delegación de la Región en la Fruit Attraction sería imposible». Por ello, afirmó que «haremos un frente común para evitar que el Gobierno de España consume su decisión de recortar un 50 por ciento el trasvase», y recordó que esta infraestructura «aporta 4.000 millones de euros al PIB y 100.000 puestos de trabajo».

A lo largo de tres días, Fruit Attraction permitió a la Región mostrar al mundo la calidad de sus productos hortofrutícolas, la producción eficiente que aprovecha al máximo los recursos hídricos, así como la apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la investigación.

La provincia con mayor representación

Un total de 123 empresas conformaron la delegación de la Región de Murcia en la feria, la mayor de cualquier provincia española. Entre ellas destacaron las empresas asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa, así como la industria auxiliar y otras no asociadas, además del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Comunidad (Imida), que contó con stand propio por primera vez.

López Miras destacó que Fruit Attraction «se ha convertido ya en la feria agroalimentaria más importante del mundo, y dentro de la feria agroalimentaria más importante del mundo, la delegación más importante es la de la Región de Murcia».

En esta edición, el Gobierno regional contó con un stand institucional de 64 metros cuadrados situado en el centro del espacio de la Región de Murcia. En sus instalaciones se cuenta con un jardín vertical de 32 metros cuadrados, un espacio para la celebración de presentaciones y reuniones, y otro destinado a ‘showcooking’, es decir, sesiones de cocina en vivo.