La DANA Alice se despide de la Región: este sábado llega la calma tras dos días de lluvias torrenciales

La Región de Murcia respira este sábado tras el episodio de lluvias que ha dejado la DANA Alice, con precipitaciones que han superado los 130 litros por metro cuadrado en zonas del Campo de Cartagena y Mazarrón.

Después de una intensa jornada de viernes marcada por el aviso rojo en el litoral de la comunidad y cientos de incidencias, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) rebajó la alerta a naranja a las siete de la tarde y la mantendrá hasta las primeras horas del sábado (8:00 horas). A partir de esa hora, el aviso pasará a ser amarillo hasta las 13 horas, cuando la AEMET desactive la alerta definitivamente.

En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas el aviso por lluvias y tormentas ha permanecido en nivel naranja hasta la medianoche de este viernes. También en la Vega del Segura, aunque esta zona permanecerá en nivel amarillo hasta las 8:00 horas.

Estabilidad y solo algunos chubascos débiles

Según la previsión de la AEMET, el sábado marcará el final del episodio de inestabilidad. Los cielos se mantendrán nubosos en la primera mitad del día, con chubascos dispersos en el litoral y zonas del interior, aunque tenderán a remitir por la tarde.

Las temperaturas subirán ligeramente, con máximas de 22 ºC en Murcia, 21 ºC en Cartagena y 20 ºC en Lorca, mientras que las mínimas se situarán entre 15 y 16 ºC. El viento soplará flojo de componente noreste y se espera una jornada mucho más tranquila.

El domingo, el cielo seguirá parcialmente nuboso por la mañana, con alguna posibilidad de lluvias de carácter débil. Por la tarde, la inestabilidad irá remitiendo. Las temperaturas no sufrirán cambios respecto a la jornada anterior.

El paso de la DANA Alice ha dejado más de 400 incidencias en la Región, según el 112. Las principales se registraron en Cartagena y Los Alcázares, donde las lluvias anegaron calles, garajes y carreteras. También se produjeron rescates de conductores atrapados en vehículos y la caída de árboles por el viento.

En algunos barrios del litoral se llevaron a cabo evacuaciones preventivas, aunque sin heridos. En Mazarrón, los acumulados alcanzaron los 120 litros por metro cuadrado, y en Cabo de Palos se superaron los 130 litros, según datos de la AEMET.

La mejoría continuará el domingo, cuando se prevé tiempo estable, cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso generalizado, alcanzando los 24 ºC en el interior.

A partir del sábado por la tarde, AEMET da por finalizado el episodio de lluvias torrenciales en la Región, aunque recomienda mantener la precaución en zonas donde aún persista el agua acumulada o la humedad del terreno.