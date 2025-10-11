La Cátedra RSC de la UMU analiza las claves de la sostenibilidad en el sector agro

La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Universidad de Murcia (UMU) organizó en la Facultad de Economía y Empresa la mesa redonda ‘Claves sobre sostenibilidad en el sector agroalimentario de Murcia’, en donde participaron directivas de las empresas El Ciruelo, El Dulze Growers y HTBA.

Esta sesión, enmarcada en el plan anual de orientación 2025/26, contó con la asistencia de cerca de 400 estudiantes. En ella, la directora de Marketing de El Ciruelo, Fuensanta Velasco, explicó que «la misión de la sostenibilidad es sobrevivir a largo plazo, por lo que optimizamos los recursos y respetamos al entorno en cada una de nuestras parcelas de Murcia y Brasil».

Compañía que emplea a más de 11.000 trabajadores, El Ciruelo es líder en la producción y exportación de uva de mesa fruta de hueso y minimiza el impacto de su actividad en España, con sus sedes en Alhama de Murcia y Cieza, y desde sus instalaciones en Brasil.

Por su parte, la directora de Marketing de El Dulze Growers, Cristina Inclán, agradeció participar en esta actividad para «compartir experiencias y reflexionar, junto a otras empresas del sector, sobre el papel clave de la sostenibilidad en el desarrollo agroalimentario de la Región». En su intervención, hizo hincapié en que «la RSC no es solo una obligación, sino una palanca estratégica que impulsa la innovación, mejora la competitividad y fortalece el vínculo con la sociedad y el entorno».

Por último, la responsable de calidad de la multinacional química HealthTech Bio Activities (HBTA), Virginia Nicolás, enfatizó en la importancia de medir parámetros como la huella hídrica, la huella de carbono o avanzar en certificaciones internacionales. Compañía fabricante y comercializadora de flavonoides cítricos y formas activas de vitamina B12, ha obtenido recientemente la certificación Upcycled Certified®, un reconocimiento que refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.

En su intervención, Virginia Nicolás comentó que HTBA es un referente «en la reutilización de ingredientes de origen natural, reduciendo el desperdicio y ofreciendo soluciones innovadoras a cada uno de nuestros clientes».

Fundada en 2012, la Cátedra de RSC de la UMU cuenta como empresas patrocinadoras con Aguas de Murcia, Auxiliar Conservera, Ayuntamiento de Molina de Segura, Disfrimur, El Ciruelo, El Dulze Growers, Estrella Levante, Fundación Diagrama, Fundación Cajamurcia, CaixaBank, Convive Fundación Cepaim, Grupo Fuertes, Hero España, HTBA y Grupo Orenes.

Diploma de experto

La Cátedra de RSC de la UMU investiga, transfiere conocimiento y ha organizado doce ediciones de su Máster en RSC/ESG, que ya han realizado cerca de 200 profesionales y directivos en los últimos doce años. Este curso 2025-26 pone en marcha el ‘Diploma de experto en RSC/ESG’, que cierra su plazo de matrícula este 10 de octubre.

Esta nueva formación de modalidad presencial y tres meses de duración dará comienzo el próximo 14 de octubre. Las clases se impartirán en la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, situada en el Campus de Espinardo, los martes y jueves por la tarde en horario de 16.30 a 19.30 horas.