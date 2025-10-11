Cajamar acompaña al sector hortofrutícola murciano

Cajamar ha mostrado un año más su apoyo al sector hortofrutícola murciano en la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas (Fruit Attraction), que en esta edición se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre. Una amplia representación institucional y comercial de la entidad integrada por su presidente Eduardo Baamonde; los vicepresidentes José Luis Heredia y Bartolomé Viúdez; el director general Sergio Pérez, y la directora territorial en Murcia, María Dolores Pagán, junto a otros directivos y técnicos de la entidad, acompañaron a las empresas, cooperativas e instituciones murcianas que se desplazaron hasta la capital de España.

La presencia de Cajamar ha vuelto a ser la más destacada del sector financiero durante la feria, evidenciando su compromiso con el sector agroalimentario español y murciano no solo por sus servicios y productos financieros, sino también por la reconocida y valorada labor de transferencia de conocimiento que Cajamar proporciona a las empresas, cooperativas y profesionales de manera permanente.

Así, el estand de Cajamar en el Pabellón 7 de Ifema ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para analizar y debatir acerca de la situación actual y los retos de futuro que tiene por delante el sector agroalimentario.

Encuentros con representantes del sector agro

Durante la feria, el vicepresidente de Cajamar, Bartolomé Viúdez, y la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, junto a otros directivos de la entidad compartieron impresiones con empresarios, cooperativistas y representantes del sector agroalimentario de la Región, como es el caso del presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, y con el presidente de Grupo Hortofrutícola Paloma, José Hernández. Además, María Dolores Pagán acudió al estand de la Región, donde pudo conversar con el presidente, Fernando López Miras, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. En este encuentro, López Miras traslado a los directivos de Cajamar el último dato de las exportaciones de frutas y hortalizas, que han aumentado casi un 9 % en lo que va de año, alcanzando los 2.128 millones de euros.

María Dolores Pagán afirmó que «para Cajamar es un orgullo contribuir al crecimiento de nuestro sector agroalimentario, no solo financiando las inversiones de nuestros emprendedores, cooperativistas y empresarios, sino ofreciéndoles también conocimiento sobre nuevas técnicas más eficientes y sostenibles gracias a nuestro ecosistema de innovación agroalimentaria. Siempre que venimos a Fruit Attraction comprobamos la dimensión y el peso que tiene el sector agroalimentario en la economía española y, en el caso de nuestra Región, la buena salud de las empresas y cooperativas murcianas, que en esta edición han vuelto a mostrar su fortaleza y competitividad».

Aniversario del Ecosistema de Innovación Agroalimentaria

En el transcurso de la feria, Cajamar ha continuado celebrando el 50 aniversario de la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’, puesta en marcha en 1975 tras destinar sus primeros beneficios significativos a la compra de algunos de los terrenos de esta finca y el inicio de los primeros ensayos, que se fueron ampliando a lo largo de los años. Tras este hito, se inició lo que hoy es el ‘Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar’, que cuenta con la comunidad digital Plataforma Tierra, la aceleradora de empresas de base tecnológica Cajamar Innova, la Escuela de Formación Agroalimentaria Cajamar y sus estudios y publicaciones y sus dos centros experimentales.

Gracias a este ecosistema se han puesto en marcha iniciativas que han redundado en la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones hortofrutícolas, como la optimización de sistemas de riego, el control de plagas, la mejora de la eficiencia energética, la introducción de nuevas variedades hortícolas y la aplicación de herramientas digitales en la gestión de cultivos, y que han demostrado que el compromiso de la banca cooperativa Cajamar con el sector agroalimentario va mucho más allá de la financiación de sus iniciativas y proyectos.

Actividad en el estand de Cajamar

El espacio que Cajamar habilitó en Fruit Attraction recibió la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme; Ángela de Miguel; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, así como otros representantes sectoriales, de empresas y cooperativas.

En el estand se ha desarrollado una amplia agenda de mesas redondas y actividades, donde se han intercambiado ideas y analizado temas como la nueva PAC, los sistemas de innovación en frutas y hortalizas, la tecnología al servicio de la sostenibilidad agroalimentaria o el agua y la huella hídrica. Todo ello sin olvidar la innovación biotecnológica, genómica y agronómica para la identificación de nuevas variedades y el manejo eficiente del cultivo del tomate, protagonista de esta feria y que ha centrado la atención en los distintos foros.

Además, en el marco de la feria Cajamar ha hecho visible su apoyo al sector a través de la firma y la renovación de acuerdos de colaboración con entidades, empresas y cooperativas de toda España.

Otras iniciativas en el marco de Fruit

Los directivos de Cajamar han participado a su vez en distintas mesas redondas y actividades llevadas a cabo por otras organizaciones y asociaciones durante la feria. Así, el presidente, Eduardo Baamonde, ha sido ponente en el encuentro ‘Las implicaciones geopolíticas del comercio del tomate’, junto al representante de FEPEX, José María Ponzacos, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y presidente de AREFLH, Ramón Fernández-Pacheco.

Además, en la jornada inaugural, Cajamar ha cedido su espacio a la Organización Interprofesional del Aguacate y del Mango, una entidad que reúne tanto al sector productor como al sector comercializador de aguacate y mango producido en España.

Por su parte, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE) ha entregado sus premios, donde la directora de Negocio de la Dirección Territorial Centro de Cajamar, Rut Barroso, ha sido la encargada de otorgar el premio en la categoría Sostenibilidad Agroalimentaria, patrocinado por la entidad, al periodista Víctor Martín por su trabajo ‘De ley, contra el desperdicio’, incluido dentro de la revista Eurocarne en su número de mayo de 2025.