Bonnysa presenta su nueva gama ‘Sabores del Mundo’

En un año clave para la innovación alimentaria, Bonnysa ha brillado en las ferias internacionales Fruit Attraction (Madrid) y Anuga (Colonia), presentando su gran apuesta gastronómica del momento: la gama ‘Sabores del Mundo’, una colección de recetas internacionales elaboradas con ingredientes naturales y el sello de calidad característico de la compañía alicantina.

La acogida de esta nueva línea ha sido excepcional. ‘Sabores del Mundo’ refleja la capacidad de Bonnysa para interpretar las tendencias globales y llevarlas al consumidor de una forma auténtica, saludable y accesible. Inspirada en recetas tradicionales de distintos rincones del planeta, la gama está compuesta por cinco elaboraciones que evocan los sabores originales de sus países de origen: Muhammara Siria, Hummus Libanés, Guacamole Japonés, Hummus Indio y Salsa Brava Española.

La línea ofrece un viaje sensorial por distintas tradiciones gastronómicas, adaptadas al gusto del consumidor actual. / Bonnysa

Cada producto ha sido desarrollado con una meticulosa selección de ingredientes y técnicas que respetan el espíritu culinario de cada cultura. Desde el toque especiado y aromático del hummus indio hasta la cremosidad del guacamole japonés con wasabi, la línea ofrece un viaje sensorial por distintas tradiciones gastronómicas, adaptadas al gusto del consumidor actual.

La empresa destaca que esta gama supone «un paso más en la diversificación del catálogo, apostando por la conveniencia y la autenticidad sin renunciar a la frescura ni al origen vegetal de todos nuestros productos». Tanto en Fruit Attraction como en Anuga, el público profesional valoró la propuesta como un soplo de aire fresco en el segmento de los productos preparados, donde la naturalidad y la inspiración internacional se convierten en ejes de crecimiento.

El lanzamiento de ‘Sabores del Mundo’ se enmarca en un año muy positivo para Bonnysa, que continúa consolidando su posición como referente en productos de valor añadido dentro del sector hortofrutícola. Con más de 65 años de historia, la empresa ha sabido evolucionar al ritmo de los cambios del mercado, anticipándose a las nuevas demandas de los consumidores sin perder su esencia: productos frescos, naturales y elaborados con mimo desde el origen.

Bonnysa continúa consolidando su posición como referente en productos de valor añadido dentro del sector hortofrutícola / Bonnysa

Además del desarrollo de nuevas recetas, Bonnysa sigue potenciando sus líneas más emblemáticas —como el tomate rallado fresco, el guacamole clásico o el tomate seco— mientras refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la innovación responsable. Controlando todo el proceso «del campo al envase», la compañía garantiza la trazabilidad completa y promueve prácticas respetuosas con el entorno.

Con ‘Sabores del Mundo’, Bonnysa reafirma su visión: acercar al consumidor global experiencias auténticas, naturales y llenas de sabor. Porque la gastronomía, como la innovación, no entiende de fronteras.