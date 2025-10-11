Fruit Attraction 2025
Anecoop despliega la diversidad y calidad de su oferta en su 50 aniversario
El Grupo expuso en Fruit Attraction 2025 su extensa gama de frutas y hortalizas, producidas 100% en España por los más de 20.000 agricultores a los que representa
La cita del Grupo Anecoop con Fruit Attraction ha tenido este año un sabor muy especial. La cooperativa agroalimentaria cumple 50 años, y este encuentro sectorial en IFEMA ha sido el marco perfecto para dar el pistoletazo de salida a un aniversario tan significativo. Consolidado como una plataforma esencial de negocio, conocimiento y proyección internacional para toda la industria hortofrutícola, el certamen, que se ha celebrado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, ha consolidado en 2025 la mayor edición de su historia.
Durante tres días de intensa actividad promocional, el Grupo Anecoop ha desplegado la diversidad y calidad de su oferta, integrada por más de 90 productos en cartera. Su extensa gama de frutas y hortalizas, producidas 100% en España por los más de 20.000 agricultores a los que representa, ha estado presente en su stand de dos islas, completamente tematizado con motivo de su 50 cumpleaños.
Al tratarse de un evento que marca el inicio del otoño, las frutas y hortalizas propias de esta estación del año cobran protagonismo, especialmente su oferta citrícola y de kakis, ambos productos de gran importancia para el Grupo que se ha consolidado como uno de los principales exportadores de cítricos del mundo y primer operador de kakis a nivel europeo. Completan la oferta en fresco las hortalizas que inician en estas fechas su recolección, además de su línea de frutas exóticas.
Un escaparate en el que han estado representadas todas las filiales internacionales y las delegaciones de Anecoop en España y que ha contado con un espacio diferenciado para el producto bio, que comercializa junto con la empresa del Grupo especializada en frutas y hortalizas ecológicas, Solagora.
En el apartado de V Gama, su empresa Janus ha promocionado entre el público profesional la gama ¿Ysi de Bouquet? de untables vegetales con base de aguacate, que incluye nuevos formatos adaptados al estilo de consumo europeo.
En cuanto a la actividad institucional, durante el certamen recibió en su stand al ministro de Agricultura, Luis Planas; a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, y al conseller de Agrcultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina.
Con la defensa de la producción nacional y la excelencia en el servicio al cliente como señas de identidad, Anecoop ha participado en esta edición de récord celebrando 50 años al servicio del sector, desde su firme compromiso con sus agricultores y con la sostenibilidad económica, social y medioambiental para avanzar hacia un futuro mejor.
Más sobre Anecoop
- Página web: https://anecoop.com/
- Teléfono: 968 20 02 80
- Dirección: Av. Europa, 30007 Murcia
