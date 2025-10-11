Nula comunicación entre López Miras y Lucas durante la alerta roja

La Administración regional y municipal fueron por un lado y la estatal, por otro. Durante toda la jornada de ayer, con el Campo de Cartagena y Mazarrón bajo la alerta roja de la Aemet, no se vieron las caras ni hablaron por teléfono el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. Ni siquiera coincidió en un mismo espacio este último y el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de España informaron ayer a La Opinión que el "único contacto" se produjo el jueves y fue a iniciativa de Lucas, que habló con Ortuño para ponerse a su disposición. Entonces, le propuso la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Comunidad al que pudieran incorporarse todos los organismos del Estado, como Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Protección Civil, Guardia Civil, Tráfico o Carreteras. "

El Ejecutivo central critica que el Gobierno regional reuniera al Comité de Coordinación sin la presencia de los organismos del Estado

A la mañana siguiente, ya con el nivel rojo en vigor, López Miras presidía una reunión con el Comité de Coordinación para analizar la evolución del temporal Alice en la Región de Murcia en la que también estaba presente el consejero Ortuño. "Los dispositivos de Emergencias están coordinados y preparados para actuar", señalaron desde el Gobierno regional. Las competencias en esta materia, cabe recordar, son autonómicas. Las mismas fuentes de la Administración nacional subrayan que se trató del "primer Cecopi de España sin la Delegación del Gobierno y los organismos del Estado".

Después, López Miras y Ortuño acudieron a una reunión con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto a responsables de Seguridad y Emergencias en el Parque de Seguridad de Cartagena.

Lucas desplegó la Guardia Civil en el Camping Caravaning y en la Algameca Chica para apoyar en el desalojo tras solicitárselo Noelia Arroyo

El delegado participó este viernes en dos videoconferencias (una por la mañana y otra por la tarde) con la Unidad de Valoración de Riesgos del Ministerio del Interior y visitó el centro de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHS. Asimismo, habló directamente con los alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados. Noelia Arroyo, de Cartagena, le pidió apoyo para los desalojos del Camping Caravaning y de la Algameca Chica y, como respuesta, se desplegó en ambos puntos a efectivos de Guardia Civil.

Misma historia en Alicante

Todas las administraciones del Estado controlando el temporal, pero sin dirigirse la palabra. Lo mismo ocurrió en la Comunidad Valenciana. Ante la situación de alerta roja decretada en el litoral sur de Alicante, ambas administraciones exhibieron lejanía a través de sus dos máximos representantes en la Comunidad.

Por un lado, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, participó en una reunión en la Subdelegación convocada por la Generalitat con diferentes responsables policiales, de seguridad, de emergencias y de infraestructuras para avanzar en medidas de coordinación por la lluvia y para hacer seguimiento del temporal.

Por el otro, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, convocó más tarde en la sede de la Presidencia del Consell, otro encuentro, este con representantes políticos entre los que no estaba Bernabé.

Ambos dirigentes políticos han evitado encontrarse en Alicante, pese a hallarse solo a 350 metros de distancia el uno del otro, en plena gestión del temporal.