Vidal Golosinas presenta un podcast para contar la historia de la marca a través de invitados de renombre

Vidal Golosinas estrenó anoche, en un evento celebrado en el Centro de Ocio Odiseo (Murcia), el teaser y el primer episodio de su nuevo podcast El Mundo Más Dulce, una acción de branding con la que la compañía comparte su historia y valores a través de las vivencias de invitados con gran proyección nacional e internacional.

La primera temporada reúne a Xuso Jones, Ruth Lorenzo, Pepa Aniorte, Jaime Lorente, Fermín Aldeguer, Antonio Rabadán, Susana Bicho, Salva Espín y Anabel (Mira Qué Plan), referentes en música, cine y televisión, deporte, arte y creatividad. Durante el lanzamiento se entregó además el reconocimiento al 'invitado más dulce', que recayó en Xuso Jones, con Pepa Aniorte y Ruth Lorenzo como finalistas.

El evento de Vidal Golosinas, en imágenes / Juan Carlos Caval

Pedro Mata, Director de Marketing y Comercial de Vidal Golosinas, afirmó: “Con El Mundo Más Dulce celebramos lo que nos hace únicos: historias que emocionan. Cada invitado encarna talento, esfuerzo y cercanía, los mismos ingredientes con los que elaboramos nuestras golosinas desde Murcia para el mundo. Este proyecto nace para inspirar y compartir, reforzando el vínculo con las personas que nos han acompañado en el camino y con las nuevas generaciones que hoy descubren la marca". Lourdes Sánchez, Digital Marketing Manager de Vidal Golosinas y responsable del proyecto, añadió: “Queríamos un formato auténtico y exportable que uniera entretenimiento y propósito. El podcast nos permite conversar, escuchar y emocionar; es branded content con alma. La temporada se lanza con producción propia, piezas para redes y distribución multicanal para llevar estas historias a una audiencia global, siempre con un objetivo claro: crear comunidad en torno a la marca".

Durante la velada, a la que asistieron invitados, medios e influencers, se proyectó el teaser en exclusiva, hubo cena en la terraza y sesión de La Nenu DJ. Los asistentes recibieron una bolsa con código QR para acceder al primer episodio, ya disponible en las principales plataformas.

Sobre El Mundo Más Dulce

Un podcast original de Vidal Golosinas que explora trayectorias personales y profesionales de invitados de distintas disciplinas para inspirar, emocionar y endulzar la vida. Producción y diseño 100% propios.

Sobre Vidal Golosinas

Vidal Golosinas es una marca de referencia del sector, con proyección nacional e internacional. La compañía impulsa proyectos de innovación y contenido con el objetivo de conectar emocionalmente con las personas y celebrar el poder de compartir.