La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice

La Región de Murcia se encuentra desde ayer en estado de máxima alerta ante la llegada de la dana Alice, que amenaza con dejar precipitaciones históricas en el litoral murciano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó al nivel rojo —el máximo grado de emergencia— la alerta por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde este viernes se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 180 en doce horas.

El aviso rojo, activo durante toda la jornada de hoy, implica un riesgo extremo para la población y los bienes materiales. La Aemet recuerda que, ante esta situación, es fundamental «seguir las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado por canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios».

La Vega del Segura permanecerá en aviso naranja y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en amarillo, mientras que el Noroeste y el Altiplano quedan fuera de las alertas según las últimas previsiones.

En Directo

Joaquín Vallés Evacuación preventiva de personas vulnerables en Los Alcázares El Ayuntamiento de Los Alcázares, a través de Protección Civil, Policía Local y en coordinación con los servicios sociales municipales, ha procedido en las últimas horas a la evacuación preventiva de vecinos de la localidad en situación de especial vulnerabilidad, ante el aviso naranja actual por lluvias, que pasará a aviso rojo este viernes a partir de las 10 horas. Las personas evacuadas han sido trasladadas y reubicadas en el Centro de Alto Rendimiento 'Infanta Cristina' de Los Narejos, donde están recibiendo todas las atenciones y asistencia necesarias.

El 112 ha gestionado 115 incidencias por las lluvias y tormentas Hasta las 20 horas de este jueves, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido 127 llamadas y ha gestionado un total de 115 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas. La mayoría de los asuntos han sido por obstáculos en la vía (39) y achiques de agua (18). Además se han realizado un total de dos rescates. Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves. Por municipios, destacan Murcia (42), Cartagena (25) y Torre Pacheco (18).

Joaquín Vallés La Biblioteca Regional cierra hasta el lunes por los desperfectos ocasionados por la lluvia La Biblioteca Regional se ha visto obligada a cerrar sus instalaciones hasta el próximo lunes ante las incidencias ocasionadas por la lluvia caída este jueves a mediodía en Murcia. Se han producido graves daños en el vestíbulo del edificio, donde se ha producido una considerable filtración de agua que ha llegado a afectar a la instalación eléctrica. También se han producido daños de este tipo en el salón de actos y en la primera planta.

Herido leve un hombre de 90 años tras ceder un techo en Los Dolores de Murcia La dana Alice ha dejado en Murcia un herido: un hombre de unos 90 años de la pedanía de Los Dolores, que sufrió la caída de parte de un techo. Aunque el herido tiene lesiones leves en la cara y los brazos, no ha precisado asistencia médica, ha detallado el alcalde de Murcia, José Ballesta, tras presidir la reunión de Coordinación de Emergencias ante el episodio de lluvias en el municipio de Murcia.

L. O. La lluvia anega carreteras de Torre Pacheco Imágenes de la carretera RM-313, km 4, en el término municipal de Torre Pacheco (Murcia), hoy, tras las fuertes lluvias. Los ocupantes del vehículo no han tenido que ser rescatados.

Más de un centenar de incidencias atendidas por el 112

La dana dejó ayer los primeros incidentes en distintos puntos de la Región. Las lluvias provocaron cortes de carreteras y accesos a ramblas en los municipios de Murcia y Cartagena, especialmente en la comarca del Campo de Cartagena. A las 20 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 había gestionado un total de 115 asuntos relacionados con las lluvias, ninguno con consecuencias graves.

En la capital, la Policía Local informó del cierre de varias vías en las pedanías de Torreagüera, Beniaján, Jerónimos y Avileses, donde el tráfico resultó interrumpido.

Además, la Biblioteca Regional tuvo que cerrar sus puertas hasta el próximo lunes. Las filtraciones de agua ocasionaron graves desperfectos en el vestíbulo y la instalación eléctrica quedó afectada, lo que obligó a desalojar el espacio.

Las lluvias de ayer dejaron algunas calles del centro de Cartagena completamente anegadas. / Ivan Urquizar

En Cartagena se cortó el camino del Sifón, afectando la conexión con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao. También se registraron escorrentías en la carretera RM-12, a la altura de Villas Caravaning.

El Ayuntamiento habilitó el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza como refugio para posibles evacuaciones y advirtió a los vecinos de Bahía Bella y Villas Caravaning que abandonaran sus viviendas por riesgo severo de inundación. Otros consistorios, como el de Lorca o San Javier han suspendido sus actividades y han activado dispositivos de prevención y vigilancia. En Murcia capital, el Ayuntamiento ha reforzado la limpieza de más de 3.000 imbornales, cerrado preventivamente parques y zonas verdes, y retirado contenedores próximos a ramblas.

Calles parcialmente anegadas en Cartagena / Ivan urquizar

Cierre de centros educativos y suspensión de clases en universidades

Por su parte, el Gobierno regional decretó el cierre de todos los centros educativos y sociales en la comarca de Cartagena y Mazarrón. La medida afecta a municipios como Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Mazarrón, así como a varias pedanías de Murcia y Lorca. El objetivo, según el Ejecutivo autonómico, es «proteger a la población evitando desplazamientos y reduciendo la movilidad».

La Consejería de Política Social ordenó además la suspensión de los servicios de atención temprana, centros de día para mayores y personas con discapacidad, y centros sociales de personas mayores.

En el ámbito educativo, la Consejería de Educación precisó que los centros con medios suficientes podrán continuar las clases de forma telemática. También se ha indicado que la ausencia del profesorado por cortes de carretera será considerada justificada.

Temporal histórico: la Aemet espera 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce

Las universidades de la Región de Murcia también se sumaron a las medidas preventivas. La Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) suspendieron toda su actividad presencial. Desde la UMU se ha pedido al personal y alumnado «evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales».

Por su parte, la UPCT ha activado su protocolo de emergencia de nivel rojo y mantiene cerrados todos sus campus. El campus de la UCAM en Cartagena también ha cancelado las clases y exámenes previstos para este viernes.

Por otra parte, los cursos de formación del SEF presenciales impartidos por entidades se anulan en los municipios afectados. Esta medida afecta a 272 cursos y, aproximadamente, a 4.000 alumnos.

Activado el plan Inunmur ante inundaciones

Además, la Comunidad anunció que el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur) está ya activado, con los servicios de emergencia preparados para intervenir en caso necesario. El consejero de Presidencia, Portavocía y Emergencias, Marcos Ortuño, afirmó que el Gobierno mantiene «contacto permanente con los alcaldes de la zona» y subrayó la importancia de actuar con prudencia: «Debemos ser responsables, evitar desplazamientos innecesarios y seguir solo la información oficial». Asímismo, El delegado del Gobierno de la Región, Francisco Lucas, propuso este jueves por la tarde al consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Comunidad.

Desde la Consejería de Salud se ha recomendado a los pacientes no acudir a citas médicas o intervenciones si las condiciones meteorológicas son adversas, ya que serán reprogramadas.

La Consejería de Salud aconseja reprogramar citas médicas por riesgo de inundaciones

Respecto a los transportes, ⁠se han suspendido las líneas de autobús que salen desde Alcantarilla, Beniel y Santomera hacia las universidades. Afectará a las líneas, en concreto, 22A, 22B, 11 y 33.

Cabe destacar que algunas fuerzas políticas, como Podemos, fueron más allá y reclamaron al Gobierno regional y a la patronal «la suspensión de la jornada laboral en las zonas afectadas».

Por su parte, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha desplegado un operativo de 80 efectivos y 66 máquinas para atender posibles incidencias en la red de carreteras regionales. Se aconseja no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.

Las autoridades insisten en que el riesgo se mantendrá alto durante toda la jornada. «Vamos a estar muy pendientes de la evolución», reiteró el consejero Ortuño, en una jornada marcada por la incertidumbre y la prevención frente a un temporal que mantiene a toda la Región de Murcia en vilo.

La luvia hizo acto de presencia en Murcia a primera hora de la tarde / Juan Carlos Caval

En alerta hasta el sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizaba este jueves los avisos meteorológicos vigentes en la Región de Murcia y elevaba al máximo nivel, rojo, la alerta por lluvias este viernes en puntos del litoral murciano.

En concreto, la alerta roja estará activa este 10 de octubre en el Campo de Cartagena y Mazarrón durante toda la jornada por riesgo de precipitaciones de 60 litros en una hora y hasta 180 litros en doce horas. Por su parte, la Vega del Segura se mantendrá en aviso naranja y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en amarillo.

Una alerta roja significa que existe un riesgo máximo o extremo de un fenómeno meteorológico o de otro tipo que puede ser muy peligroso para la vida y los bienes, requiriendo acciones inmediatas para la protección de la población. En caso de alerta roja, es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado por los canales oficiales y tomar medidas para garantizar la seguridad, como buscar refugio y evitar desplazamientos innecesarios.

La Aemet mantiene el nivel de alerta amarilla por lluvias y tormentas hasta el sábado sábado. Estarán en alerta el Campo de Cartagena y Mazarrón por lluvias que pueden ser de 20 mm en 1 hora y 60 mm en doce horas, desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. También hay aviso por tormentas en la misma zona para toda la madrugada del sábado.

La alerta amarilla incluye la Vega del Segura, por lluvias de hasta 22 mm en una hora y de 80 mm en doce horas y se producirán sobre todo la noche del viernes al sábado (de 0.00 a 7.59 horas).