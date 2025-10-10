Ortuño acusa al Estado de olvidar las obras contra inundaciones

La Región de Murcia afronta hasta el próximo sábado unas jornadas marcadas por la alerta roja por lluvias torrenciales, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en buena parte del territorio. Ante esta situación de emergencia, el portavoz del Gobierno regional y consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, lanzó ayer un duro mensaje al Ejecutivo central, al que acusa de «inacción y desinterés» frente a las necesidades hídricas e infraestructurales del sureste español en un contexto meteorológico de riesgo constante y cada vez más grave.

Ortuño recordó que la Comunidad lleva años reclamando las mismas infraestructuras, sin obtener una respuesta efectiva. «Llevamos mucho tiempo, llevamos muchos años reclamando esas obras», lamentó el consejero, quien aseguró que ya se ha remitido una carta tanto al Ministerio para la Transición Ecológica como a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) advirtiendo de que «no hay tiempo que perder y que se trata de un asunto de máxima urgencia».

Según explicó, las actuaciones necesarias están «perfectamente identificadas» en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la CHS, y afectan principalmente a tres zonas de especial riesgo: el área de Campillo en Lorca, la zona del Mar Menor y la margen derecha de la Vega Media del Segura.

Entre las obras más urgentes, Ortuño mencionó las presas de laminación en las ramblas de Béjar, la Torrecilla y Nogalte (en Lorca), así como intervenciones en las ramblas de la Maraña, Cobatillas, La Higuera y el Albujón, fundamentales para proteger el entorno del Mar Menor tanto de daños materiales como ambientales.

El consejero de Emergencias también destacó la importancia de la presa de Tabala, una infraestructura «clave para evitar riadas» en pedanías murcianas como Alquerías, El Raal o Zeneta. Ortuño mostró su malestar ante el reciente anuncio del Gobierno central de licitar la presa de Tabala en 2027. «Esto no es serio», afirmó, y añadió que «ni siquiera han sido capaces de presentar los Presupuestos Generales del Estado, por lo que no existen partidas destinadas a estas actuaciones».

Frente a esta situación, el portavoz quiso poner en valor la actuación del Ejecutivo autonómico. Según indicó, en los últimos seis años se han invertido más de 75 millones de euros en proyectos de prevención y mejora de infraestructuras, como el tanque de tormentas de Torre Pacheco, el colector norte y sur, o diversas actuaciones para reforzar la seguridad en las carreteras.

Pese a estos esfuerzos, Marcos Ortuño insistió en que las obras más determinantes son competencia estatal. Por ello, hizo un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno de España, reclamando «hechos, no promesas».

Desde el PP de Murcia también se aprovechó la jornada de ayer para reivindicar infraestructuras y acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de desidia; en concreto, los populares reclamaron una vez más la construcción del Colector Norte, «la única infraestructura capaz de evitar las inundaciones que sufren Espinardo, El Puntal, Churra y Cabezo de Torres».

Culpan al PP de los retrasos

Tras las declaraciones de Ortuño, la portavoz del PSOE en Murcia, Isabel Gadea, acusó al Gobierno regional de «mentir y confrontar para sacar rédito electoral» en plena alerta por lluvias torrenciales. Calificó de «muy irresponsable» que el Ejecutivo autonómico «busque culpables en lugar de colaborar». Recordó que entre 2012 y 2018, bajo los gobiernos de Rajoy, «no se hizo nada» tras la dana de San Wenceslao, y afirmó que ahora «la mayoría de los proyectos contra inundaciones están en marcha o en tramitación».

También reprochó al Ejecutivo murciano retrasos en las obras por «no emitir informes e imponer nuevas exigencias», afectando a proyectos como la presa de Béjar, el corredor de Biznaga y la presa de Tabala, con 72 millones de inversión y obras previstas para 2026.

Gadea recordó que el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones 2022-2027 incluye más de 770 millones en inversiones en diversas ramblas y canalizaciones. Finalmente, pidió al Gobierno de López Miras «agilizar los trámites y no obstaculizar las obras».