López Miras supervisa en Cartagena la atención a los evacuados por el temporal y pide máxima prudencia

Tras su reunión con el Comité de Coordinación del temporal, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha desplazado a Cartagena para realizar un seguimiento de las zonas más afectadas. Junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha visitado el pabellón deportivo Cabezo Beaza de Cartagena donde, en estos momentos, permanecen 52 personas que están siendo atendidas tras ser desalojadas del camping Villas Caravaning.

Durante su estancia ha detallado que hay dos carreteras que aún continúan cortadas, la de Los Belones a Los Nietos y la del Mojón, en San Pedro del Pinatar. Por otra parte, ha recordado que, aunque en estos momentos no esté lloviendo en determinados puntos, la alerta roja sigue vigente hasta las doce de esta noche en la zona del Campo de Cartagena, Mar Menor y Mazarrón. Ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de toda la población para que eviten desplazamientos innecesarios y que se pongan a salvo. ⁠⁠⁠

Miras, Arroyo y Ortuño visitan a los evacuados del Villa Caravaning que están alojados en el pabellón Cabezo Beaza / CARM

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, quien ha mantenido una reunión de trabajo a primera hora con la unidad de valoración de riesgos del Ministerio del Interior, ha afirmado que "todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados, movilizados y actuando sobre el terreno" y ha resaltado que "todas las incidencias están siendo atendidas y existe una coordinación absoluta entre las administraciones locales y la delegación del Gobierno en la Región de Murcia".

"Mientras dure la situación de emergencia, -ha asegurado- un equipo de cuatro personas vigilará presencialmente y de forma permanente la situación de los ríos, ramblas y cauces".

La alerta roja finaliza a medianoche, aunque la Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso naranja para el Campo de Cartagena y Mazarrón hasta las 11 horas del sábado.