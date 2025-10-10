Envío masivo de mensajes ES-Alert en Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de sus ramblas

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado el ES-Alert en la zona de Los Alcázares.

El aviso enviado a la población de esta localidad costera ha sido el siguiente: “Existe riesgo de desbordamiento en las Ramblas de Las Colonias, La Maraña y El Albujón. No cruce cauces de agua con su vehículo. Extreme la precaución. Evite desplazamientos, no baje a sótanos, y en caso de inundación, suba a plantas altas”. Tanto el presidente de la Región, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno en Murcia, Fracisco Lucas, a través de la red social X, también han anunciado el envío masivo de mensajes de alerta a la población de Los Alcázares y recuerdan a los vecinos extremar la precaución.

El ES-Alert es un sistema gestionado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior) que envía avisos urgentes mediante notificaciones tipo ‘pop-up’ (emergentes) a los móviles, sin necesidad de instalar ninguna aplicación.