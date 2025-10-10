Convocan una huelga y dos concentraciones el día 15 contra el genocidio en Gaza

Media docena de colectivos pro Palestina han convocado una jornada de huelga de 24 horas en Murcia el próximo 15 de octubre para "denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y exigir a las administraciones públicas una respuesta firme en defensa de los derechos humanos en Gaza".

La jornada de protesta está convocada con los sindicatos CGT, Intersindical Región Murciana y el Sindicato de Estudiantes, así como por las organizaciones civiles RESCOP, Palestina Libre Región de Murcia y BDS Murcia.

Según explicaron, la convocatoria seguirá adelante a pesar del anuncio de una negociación entre Israel y Hamás para alcanzar la paz ya que, apuntan los convocantes, "los coletazos de este genocidio continúan aunque se firmara ese acuerdo de paz", y las consecuencias que tendrá el aumento de los presupuestos dedicados a defensa en España y el resto de estados occidentales supondrá detraer fondos de otras partidas sociales que afectarán al conjunto de la población.

Además de la jornada de huelga, el mismo 15 de octubre se realizarán dos concentraciones a las 12 del mediodía: una frente al Ayuntamiento de Cartagena y otra frente a la Delegación del Gobierno en Murcia.

Posteriormente, a las 18 horas, se llevará a cabo una manifestación en la capital regional, desde la Delegación del Gobierno hasta el Palacio de San Esteban, según informaron los convocantes en una rueda de prensa.