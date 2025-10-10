La comunidad científica respalda la restauración ambiental del depósito minero de El Lirio

La restauración ambiental del depósito minero de El Lirio cuenta con el aval de la comunidad científica y técnica. Un informe pericial encargado por la empresa pública Tragsa, al que ha tenido acceso La Opinión, confirma que las actuaciones ejecutadas en la zona son “adecuadas” y “respalda su idoneidad para la recuperación” del entorno, descartando riesgos para la salud humana, el medio ambiente o los ecosistemas.

El estudio, elaborado por el doctor en Hidrogeología y Ciencias del Suelo Fernando Barbero Abolafio, especialista con más de 19 años de experiencia en restauración ecológica, concluye que no existen evidencias técnicas ni analíticas que respalden las acusaciones de daño ambiental formuladas por Ecologistas en Acción en una denuncia presentada el pasado mes de febrero.

Según explica el documento, la pericia se llevó a cabo de forma independiente, con inspecciones sobre el terreno y la revisión de ensayos realizados por instituciones científicas de prestigio como la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC).

Sin riesgo para la salud ni el ecosistema

El informe detalla que tanto el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) como el Análisis de Riesgo Ecológico “demuestran que no existe riesgo” y que la restauración “no ha generado ningún daño ambiental ni ecológico”. De hecho, las concentraciones de metales pesados detectadas en los tecnosuelos del depósito “no suponen un riesgo para la salud humana”, por lo que no se requieren medidas adicionales de remediación ni de control ambiental.

En el ámbito ecológico, el estudio señala que El Lirio presenta un nivel de riesgo catalogado como “aceptable”, de acuerdo con la legislación internacional. Además, subraya que en este tipo de restauraciones es más adecuado utilizar los valores de fondo representativos del entorno que los Niveles Genéricos de Referencia nacionales, debido a las características geológicas de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

El documento también cuestiona la metodología de muestreo empleada en la denuncia ecologista y concluye que “la muestra aportada en la denuncia es no representativa de la tierra vegetal utilizada en el proyecto”.

Obras de sellado en el depósito minero de El Lirio en diciembre de 2023. / Iván J. Urquízar

Durante la inspección al depósito no se detectó la presencia de escorias de fundición ni de otros materiales que implicaran exposición radiológica. El informe aclara que las imágenes y muestras aportadas en la denuncia “no son representativas” ni han sido verificadas por los especialistas independientes.

Tierra vegetal más limpia que los suelos del entorno

Uno de los datos más relevantes del estudio es que la tierra vegetal utilizada en la restauración presenta concentraciones de metales pesados inferiores a las de los suelos naturales de su entorno, lo que, en una zona con alto contenido metálico histórico, constituye un factor positivo para la recuperación ambiental.

Asimismo, el perito descarta cualquier relación entre los materiales empleados en El Lirio y los del vertedero de Los Blancos, como sugería la denuncia. “Los suelos del proyecto de restauración no se asemejan a residuos mineros, sino que presentan características similares a suelos agrícolas”, precisa el documento.

Por último, el informe concluye que las actuaciones ejecutadas han contribuido de forma efectiva a la mejora ambiental del lugar, favoreciendo su integración paisajística y reduciendo los riesgos derivados de la contaminación histórica. La tierra vegetal “presenta condiciones óptimas para la restauración vegetal”, con especies que crecen de forma espontánea y una vegetación plantada que “evoluciona favorablemente”.

En definitiva, el peritaje independiente respalda la gestión de Tragsa en la clausura y restauración del depósito de El Lirio, y descarta la existencia de daños ambientales, sanitarios o ecológicos derivados de la intervención.