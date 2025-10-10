La AEMET desactiva el aviso rojo en Cartagena y Mazarrón y pasa a naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado este viernes el aviso rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón por hasta 60 litros de agua de lluvia por metro cuadrado en una hora en 180 en 12.

La advertencia por la incidencia de la dana Alice ha pasado a naranja por hasta 30 y 100, respectivamente. La alerta naranja regirá hasta las 7 de la mañana de este sábado. A partir de dicha hora, el aviso cambiará a amarillo hasta las 13 horas.

Por otra parte, hasta las 00 horas, el aviso por lluvias y tormentas será naranja en las zonas del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y la Vega del Segura. En esta última zona el aviso regirá hasta las 7:00 horas del sábado.