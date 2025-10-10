Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

Actividades y eventos cancelados por la lluvia en la Región de Murcia

Consulta los actos suspendidos por el riesgo de precipitaciones este viernes

Lluvias en Cartagena, este jueves.

Lluvias en Cartagena, este jueves. / Iván Urquízar

Alba Marqués

Alba Marqués

Ante la alerta roja y naranja que se ha activado este viernes, se han suspendido en la Región de Murcia diversos actos y actividades por precaución e imposibilidad de llevarlos a cabo.

Los eventos al aire libre y las actividades culturales programadas en Cartagena se han cancelado. El festival Hermosa Fest, que se celebra este fin de semana en La Manga, ha suspendido su programación de este viernes y la programación del sábado se evaluará según los avisos oficiales.

No abrirán este viernes los mercadillos municipales de Cartagena que habitualmente prestan servicio este día: Urbanización Mediterráneo, El Algar, Llano del Beal, Pozo Estrecho.

Además, se han aplazado las representaciones de este viernes y sábado en el IX Certamen Nacional de Teatro Aficionado en el Teatro Circo Apolo de El Algar. En los próximos días se darán a conocer las nuevas fechas de los espectáculos.

En Murcia, se han suspendido las actividades de la Feria del Libro en horario de mañana, y las de la tarde se estudiará según la evolución meteorológica.

También se han aplazado las actividades de la Semana de la Huerta; del IBAF, así como la programación de los centros culturales.

Cancelado también el concierto de Funambulista y las fiestas patronales previstas para mañana en La Cueva y Santo Ángel, así como en Aljucer.

Desde el Ayuntamiento de Murcia indican que "la decisión de suspender toda la actividad municipal responde a la necesidad de priorizar la seguridad de la ciudadanía, y del propio personal municipal, durante el episodio de lluvias intensas".

Por otro lado, en Lorca, de momento, se ha suspendido el acto de homenaje a la bandera previsto para esta tarde a las 19 horas en la plaza de Colón con motivo del Día de la Hispanidad.

Noticias relacionadas y más

En Torre Pacheco, la concejalía de Deportes canceló todas las actividades deportivas este jueves y viernes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents