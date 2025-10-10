Actividades y eventos cancelados por la lluvia en la Región de Murcia

Ante la alerta roja y naranja que se ha activado este viernes, se han suspendido en la Región de Murcia diversos actos y actividades por precaución e imposibilidad de llevarlos a cabo.

Los eventos al aire libre y las actividades culturales programadas en Cartagena se han cancelado. El festival Hermosa Fest, que se celebra este fin de semana en La Manga, ha suspendido su programación de este viernes y la programación del sábado se evaluará según los avisos oficiales.

No abrirán este viernes los mercadillos municipales de Cartagena que habitualmente prestan servicio este día: Urbanización Mediterráneo, El Algar, Llano del Beal, Pozo Estrecho.

Además, se han aplazado las representaciones de este viernes y sábado en el IX Certamen Nacional de Teatro Aficionado en el Teatro Circo Apolo de El Algar. En los próximos días se darán a conocer las nuevas fechas de los espectáculos.

En Murcia, se han suspendido las actividades de la Feria del Libro en horario de mañana, y las de la tarde se estudiará según la evolución meteorológica.

También se han aplazado las actividades de la Semana de la Huerta; del IBAF, así como la programación de los centros culturales.

Cancelado también el concierto de Funambulista y las fiestas patronales previstas para mañana en La Cueva y Santo Ángel, así como en Aljucer.

Desde el Ayuntamiento de Murcia indican que "la decisión de suspender toda la actividad municipal responde a la necesidad de priorizar la seguridad de la ciudadanía, y del propio personal municipal, durante el episodio de lluvias intensas".

Por otro lado, en Lorca, de momento, se ha suspendido el acto de homenaje a la bandera previsto para esta tarde a las 19 horas en la plaza de Colón con motivo del Día de la Hispanidad.

En Torre Pacheco, la concejalía de Deportes canceló todas las actividades deportivas este jueves y viernes.