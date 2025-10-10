Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo acaba la alerta roja en la Región de Murcia?

La Aemet ha emitido un aviso por lluvias para este sábado

Servicios de emergencias desplegados este viernes durante la alerta roja

Servicios de emergencias desplegados este viernes durante la alerta roja / Iván Urquízar

Alba Marqués

Ante las últimas lluvias registradas desde este jueves por la tarde en la Región de Murcia, más intensas durante este viernes, cabe preguntarse cuándo mejorará el tiempo en la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta la llegada del fin de semana.

Lo peor se espera para este viernes, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por riesgo extremo de lluvias torrenciales en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Este aviso, al nivel más alto, estará vigente durante toda la jornada, hasta las 23.59 horas.

Así, la alerta roja no continuará este sábado. Eso sí, no cesarán las lluvias, ya que el 11 de octubre habrá aviso naranja en las zonas que antes estaban en rojo, Campo de Cartagena y Mazarrón, durante la madrugada y hasta las 08.00 horas de la mañana. En la misma franja horaria se ha decretado el aviso amarillo para la zona de la Vega del Segura.

Previsiblemente, la situación mejorará el domingo, 12 de octubre. Por el momento, para esta jornada la Aemet no ha activado ningún aviso por fenómeno meteorológico adverso. Sí que existe posibilidad de lluvias ese día, especialmente por la mañana, aunque menos intensas que las jornadas anteriores.

Para el fin de las lluvias habrá que esperar hasta el lunes por la tarde, aunque cabe destacar que esta previsión aún puede cambiar, dado que Meteorología va actualizando sus predicciones y avisos.

