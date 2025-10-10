¿Cuándo acaba la alerta roja en la Región de Murcia?

Ante las últimas lluvias registradas desde este jueves por la tarde en la Región de Murcia, más intensas durante este viernes, cabe preguntarse cuándo mejorará el tiempo en la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta la llegada del fin de semana.

Lo peor se espera para este viernes, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por riesgo extremo de lluvias torrenciales en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Este aviso, al nivel más alto, estará vigente durante toda la jornada, hasta las 23.59 horas.

Así, la alerta roja no continuará este sábado. Eso sí, no cesarán las lluvias, ya que el 11 de octubre habrá aviso naranja en las zonas que antes estaban en rojo, Campo de Cartagena y Mazarrón, durante la madrugada y hasta las 08.00 horas de la mañana. En la misma franja horaria se ha decretado el aviso amarillo para la zona de la Vega del Segura.

Previsiblemente, la situación mejorará el domingo, 12 de octubre. Por el momento, para esta jornada la Aemet no ha activado ningún aviso por fenómeno meteorológico adverso. Sí que existe posibilidad de lluvias ese día, especialmente por la mañana, aunque menos intensas que las jornadas anteriores.

Para el fin de las lluvias habrá que esperar hasta el lunes por la tarde, aunque cabe destacar que esta previsión aún puede cambiar, dado que Meteorología va actualizando sus predicciones y avisos.

En Directo

Javier Ayala Arrastres al Mar Menor La dana ha dejado 34,8 litros en una hora en la rambla de Benipila, en el término municipal cartagenero, además de haber provocado la entrada de 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres al Mar Menor.

EFE 100 litros en Cabo de Palos La zona de Cabo de Palos y el litoral del Mar Menor, incluyendo áreas como Islas Menores y Mar de Cristal, en el municipio murciano de Cartagena, enfrentan graves inundaciones debido a la DANA 'Alice', con un acumulado de 100 litros por metro cuadrado, según fuentes municipales. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado de que las acumulaciones de agua más significativas en la última hora se han registrado en El Portús (40 litros por metro cuadrado) y Tentegorra (30 litros). Ante esta emergencia, Arroyo ha solicitado a los residentes evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Judit López Picazo Las líneas de autobús 30 y 78 de Murcia ya han recuperado su itinerario habitual, pero no habrá servicio de las líneas que van a a las universidades, fundamentalmente la 39 y la 27, porque se ha suspendido la actividad lectiva. Unos 800 operarios de 15 servicios están desplegados en el municipio y ya han realizado unas 100 actuaciones, principalmente en parques y jardines, y se ha realizado la revisión de más de 3.000 imbornales a lo largo de la semana.

Juana Martínez Desalojo en Villas Caravaning Algunos vecinos evacuados del Camping Villas Caravaning aprovechan el tiempo en el pabellón de Cabezo Beaza jugando a las cartas mientras fuera la lluvia continúa sin dar tregua. Andy Gardner su pareja y otro matrimonio de amigos viven por primera vez una situación así en la que la policía ayer les obligó a dejar sus viviendas ante la alerta roja por lluvia Tienen su segunda vivienda en el camping desde hace 18 y 11 años respectivamente, aunque su vivienda habitual está en Inglaterra vienen a Playa Honda de Roma habitual “buscando el sol y mira que nos encontramos”. Aseguran que en el pabellón están tranquilos aunque echan de menos “un vaso de vino”. Acceso a Villas Caravaning, este viernes durante la evacuación / Iván Urquízar