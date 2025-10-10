El 40% de los jóvenes dice haber sufrido violencia física en la infancia

Un 48,1% de los adultos jóvenes de entre 18 y 30 años en España asegura haber sufrido violencia psicológica, principalmente por parte de sus padres, y un 40%, violencia física cuando eran niños; pero además, un 28,9% reconoce haber sufrido violencia sexual, que en algunos casos ha seguido en la etapa adulta.

Son datos de la macroencuesta ‘Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia’, presentada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia, elaborada por Sigma Dos con más de 9.000 respuestas de adultos de entre 18 y 30 años de todas las comunidades autónomas en relación a si sufrieron episodios violentos en su infancia, 332 de ellas de ciudadanos de la Región de Murcia.

Respecto a la violencia digital, manifiestan haberla sufrido un 24,9%, y un 25,7 % en el ámbito de la pareja.

Las personas que más sufren cualquier tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia son las niñas, los jóvenes LGTBIQ+, los menores migrantes, los que tienen un nivel de estudios inferior a los universitarios o con algún grado de discapacidad, explicó la ministra Sira Rego.

«Si casi la mitad de la población dice haber sufrido violencia significa que hay una herida colectiva y la respuesta debe ser política», aseveró Rego, quien destacó que será decisiva la ampliación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi) que prepara su ministerio.

La violencia psicológica es la que mayor prevalencia presenta: un 48,1% de las personas encuestadas la ha sufrido, el 13,4% de manera recurrente o habitual, la mayoría por parte de sus padres.

El 22,5% de las víctimas de este tipo de violencia ha continuado sufriéndola en la edad adulta.

En cuanto a violencia física, la han sufrido el 40,5% por cierto de los encuestados, y también son los progenitores los principales perpetradores, seguidos de compañeros y del entorno familiar y escolar; un 7,3% de forma recurrente. Además, es más frecuente entre los hombres (46%) que entre las mujeres (34,8%).

Un 28,9% de las personas encuestadas asegura haber sufrido violencia sexual y una de cada diez ha continuado sufriéndola en la edad adulta. La han sufrido más las mujeres (33,6%) que los hombres (24,4%) y un 5,3% de la población de manera recurrente. Los agresores suelen ser las parejas (32,3%), desconocidos adultos (25,6%) y amigos y amigas (21%).

Asimismo, los datos de la encuesta constatan que la violencia digital es una realidad en aumento. Manifiestan haberla sufrido un 24,9% de las personas entrevistadas y la han continuado padeciendo durante su etapa adulta una de cada diez; un 4,2% de forma habitual. Los principales agresores son también las parejas (27,9%), desconocidos adultos (26,3%) y menores de edad (23,9%).

En lo que respecta a la violencia en el ámbito de la pareja, según el estudio, la han sufrido un 25,7% de los encuestados, con una repetición del 13,3% en la edad adulta. Declaran haberla sufrido el 48,3% de quienes han tenido al menos una relación afectivo-sexual durante la adolescencia; más las mujeres (51,5%) que los hombres (44,9%).

Por último, la prevalencia de la violencia por negligencia, señala el estudio, es del 24,4%, y un 10,8% menciona que ha continuado sufriéndola tras la mayoría de edad.