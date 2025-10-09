Abierta la cita previa para vacunarse frente a la gripe a mayores de 60 años

Desde este jueves, los mayores de 60 años pueden solicitar en el portal web de murciasalud su cita para vacunarse frente a la gripe. Además, las personas de 70 años o más pueden solicitar su cita para vacunarse frente a la covid.

Lo anunció el portavoz del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño, que adelantó que la campaña de vacunación comenzará el próximo martes 14 de octubre en todos los centros de salud de la Región. "La previsión es que cerca de 400 000 personas, entre mayores y grupos de riesgo, se vacunen este año", informó.

Paralelamente, la vacunación ya está en marcha en otros colectivos: el 21 de septiembre comenzó en los centros escolares para más de 145.000 niños de entre 2 y 9 años y el pasado lunes se inició en las residencias de mayores y personas con discapacidad.

La vacuna frente a la gripe y la dosis de vacuna adaptada frente a la covid-19 también se ha comenzado a administrar a embarazadas y personas con distintas patologías, así como a trabajadores sanitarios y antigripal en trabajadores esenciales.

"Las personas que no forman parte de estos grupos prioritarios podrán vacunarse frente a la gripe a partir del mes de diciembre en su centro de salud, consultorio o punto de vacunación habitual", añadió.

Entre los grupos en los que se recomienda la vacunación estacional se encuentra el personal sanitario y sociosanitario, ya que tienen mayor exposición en el entorno laboral. El principal motivo de su vacunación es su propia protección, pero, además, esta permite aumentar la protección de las personas vulnerables a las que asisten, así como la de las personas con las que conviven.

El coste total de esta campaña de vacunación antigripal asciende a 3,7 millones de euros.

Otros acuerdos sobre sanidad

También en materia de salud, la Comunidad destinará cerca de 1 millón de euros a la adquisición de un microscopio quirúrgico de última generación para el quirófano de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Arrixaca.

"Se trata de un equipo innovador para afrontar intervenciones quirúrgicas complejas que supondrá una mayor precisión y seguridad para los pacientes", explicó el portavoz. Solo el pasado año se realizaron más de 1.200 intervenciones de este tipo en la Arrixaca.

Asimismo, el Consejo de Gobierno dio luz verde al contrato de mantenimiento de los ascensores de hospitales y centros de salud del SMS con un presupuesto de 1.200.000 euros.