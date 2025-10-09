LOS EFECTOS DE LA DANA
La UPCT, UMU y UCAM Cartagena suspenden sus clases por la lluvia este viernes
UPCT, UMU y UCAM adoptan medidas preventivas ante la alerta roja decretada por la AEMET y piden evitar desplazamientos innecesarios
EUROPA PRESS
Ante los diferentes niveles de alerta meteorológica decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Región para el día de mañana viernes, las universidades de la Región de Murcia han decidido suspender su actividad.
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha activado el nivel de emergencia rojo ante la previsión de lluvias torrenciales que afectarán a la Región de Murcia en las próximas horas. Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, ha suspendido toda actividad académica y laboral, incluidas las labores de las empresas subcontratadas no esenciales, prevista para mañana. El cierre afectará a todos los campus y edificios de la Universidad, que permanecerán cerrados durante toda la jornada, han concretado.
Desde la UPCT se recomienda a estudiantes y personal mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Universidad, donde se actualizará cualquier cambio en la situación en la página web específica de emergencias. Así, han recordado que la UPCT se dotó el pasado curso de un comité de emergencias y protocolo de medidas ante alertas que dicta la suspensión de actividades ante situaciones de nivel 3, alerta roja.
Por otra parte, el campus de la UCAM en Cartagena también ha decidido suspender las clases, incluidos los exámenes, y la actividad laboral debido al aviso rojo por lluvias que hay en el municipio este viernes. Asimismo, han avisado de que los alumnos recibirán información sobre nuevas fechas y horarios. Además, desde la UCAM advierten de que las novedades llegarán solo por canales oficiales, es decir, correo electrónico y redes sociales.
Sin clases en la UMU
La UMU ha concretado que suspende "la actividad lectiva" y pide al personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) "evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, priorizando en todo momento su seguridad".
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- La Región se prepara para la DANA Alice con lluvias y tormentas en toda la Región
- Más de cinco horas sonando el 'Cumpleaños feliz' de madrugada en un colegio de Murcia
- La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura