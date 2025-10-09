Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LOS EFECTOS DE LA DANA

La UPCT, UMU y UCAM Cartagena suspenden sus clases por la lluvia este viernes

UPCT, UMU y UCAM adoptan medidas preventivas ante la alerta roja decretada por la AEMET y piden evitar desplazamientos innecesarios

La UPCT ha activado el nivel de emergencia rojo ante la previsión de lluvias torrenciales

La UPCT ha activado el nivel de emergencia rojo ante la previsión de lluvias torrenciales / UPCT

EUROPA PRESS

Ante los diferentes niveles de alerta meteorológica decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Región para el día de mañana viernes, las universidades de la Región de Murcia han decidido suspender su actividad.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha activado el nivel de emergencia rojo ante la previsión de lluvias torrenciales que afectarán a la Región de Murcia en las próximas horas. Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, ha suspendido toda actividad académica y laboral, incluidas las labores de las empresas subcontratadas no esenciales, prevista para mañana. El cierre afectará a todos los campus y edificios de la Universidad, que permanecerán cerrados durante toda la jornada, han concretado.

Desde la UPCT se recomienda a estudiantes y personal mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Universidad, donde se actualizará cualquier cambio en la situación en la página web específica de emergencias. Así, han recordado que la UPCT se dotó el pasado curso de un comité de emergencias y protocolo de medidas ante alertas que dicta la suspensión de actividades ante situaciones de nivel 3, alerta roja.

Por otra parte, el campus de la UCAM en Cartagena también ha decidido suspender las clases, incluidos los exámenes, y la actividad laboral debido al aviso rojo por lluvias que hay en el municipio este viernes. Asimismo, han avisado de que los alumnos recibirán información sobre nuevas fechas y horarios. Además, desde la UCAM advierten de que las novedades llegarán solo por canales oficiales, es decir, correo electrónico y redes sociales.

Sin clases en la UMU

La UMU ha concretado que suspende "la actividad lectiva" y pide al personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) "evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, priorizando en todo momento su seguridad".

