Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales

El Gobierno regional ha anunciado la suspensión de toda actividad en los centros educativos y sociales del Campo de Cartagena y Mazarrón durante la jornada de este viernes, tras activarse el aviso rojo por lluvias intensas en la zona. Así lo ha comunicado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Ortuño explicó que la AEMET ha activado el aviso rojo por las lluvias que dejará la dana Alice a partir de las 10.00 horas de la mañana, con previsiones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que se ha decidido cancelar las clases y actividades sociales “por prudencia y responsabilidad”. El consejero subrayó que el Plan Inunmur está ya activado y que los servicios de emergencias se encuentran “preparados para intervenir en caso necesario”.

“El llamamiento a la ciudadanía es claro: actuar con responsabilidad, con prudencia y evitar desplazamientos innecesarios”, insistió el portavoz, que también recordó la importancia de permanecer informados a través de los canales oficiales. En su intervención, Ortuño destacó que toda la Región de Murcia se encuentra actualmente en alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas, y aprovechó para lanzar un duro reproche al Gobierno central por la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas “imprescindibles” para reducir los efectos de las lluvias torrenciales.

Municipios y localidades donde se suspenden las clases: Cartagena

San Javier

San Pedro del Pinatar

La Unión

Los Alcázares

Torre Pacheco

Fuente Álamo

Mazarrón

También en las pedanías murcianas de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia.

“No podemos seguir soportando la desidia del Gobierno de España ante obras que son imprescindibles”, afirmó. Según explicó, el Ejecutivo autonómico ha remitido recientemente una carta al Ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para reclamar la ejecución urgente de las actuaciones recogidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones.

Entre las infraestructuras pendientes mencionó las presas de laminación en las ramblas de Béjar, La Torrecilla y Nogalte en Lorca, así como intervenciones en las ramblas de La Maraña, Cobatillas, La Higuera y El Albujón, esenciales para proteger el entorno del Mar Menor. También citó la presa de Tabala, clave para evitar riadas en pedanías murcianas como Alquerías, El Raal o Beniel.

“El Gobierno central sigue sin ejecutar las actuaciones que tiene perfectamente identificadas”, lamentó Ortuño, criticando que la licitación de la presa de Tabala no esté prevista hasta finales de 2027. “Esto no es serio”, añadió, y cuestionó además que el Ejecutivo nacional “ni siquiera haya presentado los Presupuestos Generales del Estado”, lo que —dijo— impide contar con las partidas necesarias para acometer estas obras.

Frente a esta situación, el portavoz destacó que el Gobierno regional “sí está haciendo los deberes”, con más de 75 millones de euros invertidos en los últimos seis años en actuaciones de prevención y mejora de infraestructuras, como el tanque de tormentas de Torre Pacheco o los colectores norte y sur.

“El Gobierno regional está cumpliendo y haciendo lo que debe hacer”, concluyó Ortuño, insistiendo en que “las obras más importantes son competencia del Gobierno central” y reclamando “hechos, no promesas”. “Esta es una cuestión demasiado seria como para seguir mirando hacia otro lado”, advirtió.