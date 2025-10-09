Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en Murcia y Cartagena

La dana Alice ha provocado en la tarde de este jueves los primeros cortes de carreteras y accesos a ramblas en los municipios de Murcia y Cartagena, han informado su Policía Local y su Ayuntamiento, respectivamente. Las precipitaciones se están concentrando especialmente en la comarca del Campo de Cartagena.

En Murcia no se puede acceder a las ramblas del Secano en la pedanía de Torreagüera y la del Carril Marqués en la de Beniaján, donde tampoco se circula en la avenida Fabián Escribano. La calle Joaquinas y la F-20 a la altura del Hondón también están cortadas al tráfico en Jerónimos y Avileses

En Cartagena se ha cortado a las 15:45 horas el camino del Sifón desde la carretera de la diputación de La Palma hasta el ancla y no hay conexión con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao. Hay escorrentías en la carretera de La Manga (RM 12) a la altura de Villas Caravaning y aunque no está cortado, se recomienda extremar la precaución en ambos sentidos.

También la RM F 35 de Cartagena a La Aparecida, la F 37 desde la RM F 36 (Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida y el camino del Sifón de la RM F 36 hacia Los Dolores, la RM F 54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores, la E 16 en sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra y la calle Antonio Pascual en su acceso a Nueva Aljorra en esa pedanía.

Por el aviso rojo por hasta 60 litros en una hora y 180 en 12, el ayuntamiento portuario ha suspendido para este viernes actividades extraescolares, culturales, deportivas y de clubes de mayores y la Universidad Politécnica, toda su actividad.

(Noticia en ampliación)

