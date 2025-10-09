Meteorología
Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en Murcia y Cartagena
En la comarca del Campo del Cartagena se están registrando las precipitaciones más intensas
La dana Alice ha provocado en la tarde de este jueves los primeros cortes de carreteras y accesos a ramblas en los municipios de Murcia y Cartagena, han informado su Policía Local y su Ayuntamiento, respectivamente. Las precipitaciones se están concentrando especialmente en la comarca del Campo de Cartagena.
En Murcia no se puede acceder a las ramblas del Secano en la pedanía de Torreagüera y la del Carril Marqués en la de Beniaján, donde tampoco se circula en la avenida Fabián Escribano. La calle Joaquinas y la F-20 a la altura del Hondón también están cortadas al tráfico en Jerónimos y Avileses
En Cartagena se ha cortado a las 15:45 horas el camino del Sifón desde la carretera de la diputación de La Palma hasta el ancla y no hay conexión con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao. Hay escorrentías en la carretera de La Manga (RM 12) a la altura de Villas Caravaning y aunque no está cortado, se recomienda extremar la precaución en ambos sentidos.
También la RM F 35 de Cartagena a La Aparecida, la F 37 desde la RM F 36 (Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida y el camino del Sifón de la RM F 36 hacia Los Dolores, la RM F 54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores, la E 16 en sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra y la calle Antonio Pascual en su acceso a Nueva Aljorra en esa pedanía.
Por el aviso rojo por hasta 60 litros en una hora y 180 en 12, el ayuntamiento portuario ha suspendido para este viernes actividades extraescolares, culturales, deportivas y de clubes de mayores y la Universidad Politécnica, toda su actividad.
(Noticia en ampliación)
