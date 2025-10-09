Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia

Dispositivo especial en el límite Lorca-Mazarrón

El Ayuntamiento de Lorca activa un dispositivo especial en las pedanías limítrofes a Mazarrón este viernes ante el aviso rojo por fuertes lluvias.

Se desplegará un dispositivo especial de vigilancia y prevención con agentes de la Policía Local y miembros del servicio de emergencias que patrullarán las pedanías de Ramonete, Morata y Garrobillo para poder actuar con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia

Como medida de precaución excepcional, se ha decidido suspender la actividad lectiva en los centros escolares ubicados en dichas pedanías, para salvaguardar la seguridad del alumnado y del personal docente

Estas acciones se suman a las medidas de autoprotección y vigilancia previstas para todo el término municipal ante fenómenos adversos