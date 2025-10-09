Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia

La comunidad se encuentra en alerta por lluvias torrenciales este jueves y viernes; este último día el aviso es de nivel rojo

Tromba de agua en Murcia, este jueves

Tromba de agua en Murcia, este jueves

Juan Carlos Caval

La Opinión

La Opinión

Consulta las últimas informaciones sobre el paso de la dana Alice en la Región de Murcia, que deja las primeras lluvias fuertes este jueves y ha llevado a activar la alerta roja este viernes en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
  2. Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
  3. Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro
  4. Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
  5. Más de cinco horas sonando el 'Cumpleaños feliz' de madrugada en un colegio de Murcia
  6. La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura
  7. El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
  8. Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura

El PSOE acusa a la Consejería de Salud de falsear los datos de la lista de espera para una mamografía

El PSOE acusa a la Consejería de Salud de falsear los datos de la lista de espera para una mamografía

Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas

Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas

Más de 20 millones de euros para el plan de mejora del éxito escolar este curso

Más de 20 millones de euros para el plan de mejora del éxito escolar este curso

Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia

Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia

Abierta la cita previa para vacunarse frente a la gripe a mayores de 60 años

Abierta la cita previa para vacunarse frente a la gripe a mayores de 60 años

Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales

Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales

¿Qué hacer ante la alerta roja? Estas son las medidas que debe tomar la población

¿Qué hacer ante la alerta roja? Estas son las medidas que debe tomar la población

Comienza la venta de billetes de tren Murcia-Madrid desde 9 euros

Comienza la venta de billetes de tren Murcia-Madrid desde 9 euros
Tracking Pixel Contents