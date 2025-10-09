En Directo
Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
La comunidad se encuentra en alerta por lluvias torrenciales este jueves y viernes; este último día el aviso es de nivel rojo
Consulta las últimas informaciones sobre el paso de la dana Alice en la Región de Murcia, que deja las primeras lluvias fuertes este jueves y ha llevado a activar la alerta roja este viernes en el Campo de Cartagena y Mazarrón.
Alba Marqués
Incidencias en los trenes que cubren la línea Alicante-Murcia
Como consecuencia de las lluvias torrenciales que asolan la provincia de Alicante, se ha producido retrasos en los trenes que conectan con Murcia.
Daniel Navarro
Dispositivo especial en el límite Lorca-Mazarrón
El Ayuntamiento de Lorca activa un dispositivo especial en las pedanías limítrofes a Mazarrón este viernes ante el aviso rojo por fuertes lluvias.
Se desplegará un dispositivo especial de vigilancia y prevención con agentes de la Policía Local y miembros del servicio de emergencias que patrullarán las pedanías de Ramonete, Morata y Garrobillo para poder actuar con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia
Como medida de precaución excepcional, se ha decidido suspender la actividad lectiva en los centros escolares ubicados en dichas pedanías, para salvaguardar la seguridad del alumnado y del personal docente
Estas acciones se suman a las medidas de autoprotección y vigilancia previstas para todo el término municipal ante fenómenos adversos
Alba Marqués
Vías a evitar en Cartagena
La Policía Local de Cartagena recomienda evitar el paso por estas vías en caso de lluvias torrenciales:
- N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de El Albujón.
- RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida.
- F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida.
- Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores.
- RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores.
- E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra.
- Calle Antonio Pascual acceso a "Nueva Aljorra" en La Aljorra.
Alba Marqués
Calles cortadas en Murcia
La Policía Local de Murcia ha procedido a cortar algunas vías del municipio por la lluvia que ha comenzado a caer en algunas zonas.
En concreto, se trata de la rambla de Secano, de Torreagüera, y la avenida Fabián Escribano y la rambla del Carril Marqués, de Beniaján.
Alba Marqués
¿Qué hacer ante la alerta roja?
Ante la alerta roja, el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno mantienen reuniones para seguir la evolución de las lluvias torrenciales y ya han tomado las primeras medidas de prevención. No obstante, por seguridad propia, conviene que la ciudadanía sea respondable y siga las recomendaciones oficiales del Centro de Coordinación de Emergencias 112, que tiene un plan concreto para estos casos.
Emergencias tiene un plan de actuación a seguir que tiene en cuenta el antes, durante y después del episodio de lluvias, así como la situación individual: si te pilla en casa, en el coche, en el campo o en la ciudad.
Puedes consultar todas las recomendaciones aquí.
Alba Marqués
El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, apela a la prudencia y a extremar la precaución.
Alba Marqués
Clases suspendidas
Con motivo de la alerta roja, se han cancelado las clases en centros educativos y sociales este viernes en localidades del Campo de Cartagena, Mazarrón y algunas pedanías de Murcia.
Localidades donde se suspenden las clases
- Cartagena
- La Unión
- Fuente Álamo
- Los Alcázares
- Mazarrón
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Torre-Pacheco
- Las pedanías de Murcia de Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera;
- Las pedanías de Lorca de Ramonete y Morata;
- La pedanía de Totana de El Paretón.
Alba Marqués
Alerta roja el viernes
Para mañana viernes, la Aemet ha activado el máximo nivel de alerta, el rojo, en el Campo de Cartagena y Mazarrón durante toda la jornada por riesgo de precipitaciones de 60 litros en una hora y hasta 180 litros en doce horas.
Por su parte, la Vega del Segura se mantendrá en aviso naranja y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en amarillo.
Alba Marqués
Este jueves, alerta amarilla y naranja
Para este jueves hay avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en casi toda la Región, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se ha decretado el aviso naranja.
La alerta amarilla estará activa desde las 11.00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la probabilidad será del 40%-70%. Asimismo, la naranja permanecerá desde las 11.00 horas y se alargará hasta las 00.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.
Alba Marqués
Ante las últimas informaciones sobre el avance de la dana Alice en la Región de Murcia, comenzamos esta emisión en directo para que sigas minuto a minuto las actualizaciones y el alcance del temporal.
