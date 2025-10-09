La Región se prepara para la DANA Alice con lluvias y tormentas en toda la Región

La tranquilidad meteorológica de los últimos días en la Región de Murcia tiene las horas contadas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos por lluvias y tormentas ante la inminente llegada de la dana Alice, un episodio de inestabilidad atmosférica que afectará con especial intensidad al sureste peninsular entre el jueves y el sábado.

La Aemet advierte de que estas precipitaciones pueden provocar inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas y crecidas repentinas en ramblas, arroyos y barrancos, por lo que pide precaución, así como evitar cauces y zonas inundables.

Según las últimas previsiones de la AEMET, será entre este jueves y viernes cuando el temporal alcance su máxima intensidad. El jueves habrá avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en casi toda la Región, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se ha decretado el aviso naranja para el viernes.

La alerta amarilla estará activa desde las 11.00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas del 9 de octubre en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la probabilidad será del 40%-70%. Asimismo, permanecerá desde las 11.00 horas y se alargará hasta las 00.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Para el Viernes, la AEMET ha activado aviso amarillo en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por lluvias y tormentas con una precipitación acumulada de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, y también en el Campo de Cartagena y Mazarrón, en esta ocasión por una precipitación acumulada de hasta 80 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

También se ha activado el aviso naranja por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón por una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. Estos avisos estarán activos durante toda la jornada.

El sábado la situación tenderá a mejorar, aunque persistirán algunos chubascos y cielos cubiertos en gran parte de la Región.

Durante estos días, las temperaturas descenderán de forma notable, con máximas que apenas superarán los 19 °C en el interior y 23 °C en la costa.

Francisco Lucas llama a la prudencia

Ante estos fenómenos adversos, el delegado de Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a seguir con atención las últimas actualizaciones. “Nos encontramos ante un episodio con una alta incertidumbre, por lo que resulta difícil precisar en qué momento y en qué lugar se producirán las precipitaciones más intensas. Por eso hacemos un llamamiento a la prudencia y a prestar atención a las últimas actualizaciones y a seguir las indicaciones de las autoridades”, ha anunciado Lucas a través de la red social X. “Desde la Delegación del Gobierno hemos movilizado todos los recursos del Estado para intervenir donde sea necesario”, ha informado.

Cierre preventivo de parques y limpieza de imbornales en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo especial de emergencia que coordina varios servicios municipales para actuar con rapidez ante posibles incidencias.

El servicio de Parques y Jardines, junto a STV-Actúa, cerrará preventivamente zonas vulnerables en espacios verdes —como áreas infantiles, deportivas y zonas con árboles grandes— en lugares como el Jardín de Floridablanca, el Cuartel de Artillería y varios palmerales. También se ha reforzado la limpieza de más de 3.000 imbornales para facilitar el drenaje del agua.

El servicio de Limpieza Viaria retirará contenedores de zonas próximas a ramblas y desplegará, tras el aviso, un dispositivo especial de limpieza para restablecer la normalidad.

El Consistorio y la Policía Local mantendrán informada a la población a través de redes sociales, y la aplicación TuMurcia permitirá consultar en tiempo real la lluvia acumulada mediante un mapa con más de 30 pluviómetros distribuidos por el municipio.

Fase de preemergencia en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado la fase de preemergencia ante la llegada de lluvias intensas y ha recordado a la ciudadanía las medidas básicas de prevención: revisar bajantes y desagües, mantener limpios los imbornales de garajes, y evitar aparcar o circular por ramblas y zonas inundables.

Si fuera necesario, se cerrarán parques públicos y se balizarán árboles de gran tamaño por seguridad.

La Policía Local ha pedido extremar la precaución al volante, evitando maniobras bruscas, reduciendo la velocidad y manteniendo la distancia de seguridad, ya que la lluvia reduce la visibilidad y aumenta la distancia de frenado.

También se recomienda no cruzar vías anegadas ni cauces con agua en tránsito, por el riesgo de que los vehículos sean arrastrados.

Por último, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de lluvia torrencial y consultar el estado de las carreteras en tiempo real a través del mapa interactivo de la DGT.