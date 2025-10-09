El PSOE acusa a la Consejería de Salud de falsear los datos de la lista de espera para una mamografía

La diputada regional socialista, Marisol Sánchez, ha acusado al consejero de Salud, Juan José Pedreño, de ofrecer datos falsos sobre los tiempos medios que deben esperar las mujeres de la Región de Murcia para poder realizarse la mamografía prescrita por su médico.

Los socialistas recuerda que, en nuestra Región, según los últimos datos oficiales, hay 1.479 mujeres en lista de espera para una mamografía. De ellas, sólo 111 tienen cita dentro de los treinta días que establece la ley, el resto, 145, se encuentran por encima del tiempo que marca la ley y, lo más aberrante, 1.223 ni siquiera tienen cita asignada, por lo que no computan a la hora de calcular los tiempos medios de espera.

“Es rotundamente falso que la espera media para una mamografía en la Región de Murcia sea de 19 días, como dice el consejero de Salud, cuando casi el 83% de las mujeres que están en esa lista de espera ni siquiera tienen cita asignada”, ha declarado la diputada socialista.

No sólo eso, tal y como desveló Sánchez, tras analizar los últimos datos sobre las listas de espera sanitarias publicados por el Servicio Murciano de Salud, "el número de mujeres sin cita asignada para una mamografía ha aumentado casi un 33% en sólo seis meses".

“Miente para quitar importancia a un hecho muy grave, que este Gobierno regional está poniendo en peligro la salud de las mujeres en la Región de Murcia. No estamos hablando de pruebas rutinarias, estamos hablando de una mamografía que te manda tu médico para descartar o confirmar un posible tumor”, ha añadido.

En este sentido, la diputada socialista ha exigido al Gobierno regional que “comunique ya las citas a las mujeres que se encuentran en el limbo de la falta de transparencia del Partido Popular, porque si no hay citas no hay media real”.

“Estamos ante un gobierno opaco, que utiliza la mentira por bandera, que no informa, ni publica el tiempo trascurrido desde que el facultativo realiza la petición de la mamografía hasta que la mujer es citada. Ese tiempo no figura en ninguna estadística y es un tiempo vital en el que la mujer no sabe si su diagnóstico puede estar empeorando”, ha detallado Sánchez.

No es la única explicación que el Grupo Parlamentario Socialista exigirá al consejero de Salud, también quiere conocer las causas por las que se ha paralizado la ampliación del programa de cribado del cáncer de mama, en la Región de Murcia, que no alcanzará a todas las mujeres, de entre 45 y 74 años, al menos hasta 2027.

“Queremos que Pedreño explique las causas por las que el Gobierno regional ha paralizado la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama, mientras que en otras regiones se avanza y se supera con creces en número de mujeres atendidas en la Región de Murcia”, ha concluido la diputada socialista.