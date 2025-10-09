Murcia, Molina de Segura y Lorca, a la cabeza en disponibilidad de suelo edificable

El Gobierno regional hace inventario de suelos públicos municipales disponibles para impulsar la construcción de vivienda asequible en la Región de Murcia. La iniciativa, a la que se han adherido ya una treintena de ayuntamientos, aportando una superficie edificable de unos 185.000 metros cuadrados, prevé aumentar las áreas destinadas a viviendas a un millón.

El inventario presentado por la Consejería de Fomento se encuentra enmarcado en el nuevo decreto ley de Vivienda Asequible del Gobierno regional, ya en vigor, y que pretende agilizar la construcción de viviendas protegidas y facilitar el acceso a un hogar digno a jóvenes y familias.

Suelo disponible

Los municipios con mayor disponibilidad de suelo para albergar dichos inmuebles son Murcia, Molina de Segura y Lorca. Es en la capital donde se concentra la mayor edificabilidad en suelo urbano, con 54.683 metros cuadrados, y en suelo urbanizable se contabilizan 477.926 metros cuadrados. En términos de número de viviendas, Murcia cuenta con una previsión de unas 547 viviendas en suelo urbano, mientras que en Cartagena se podrían levantar 181, en Alcantarilla 175, en Totana 173 y en Molina de Segura 121. A todas estas viviendas previstas habría que sumarles el 50 por ciento de la prima de edificabilidad aplicable al tratarse de suelo público, siempre que se destine a viviendas asequibles. El documento recoge además las fórmulas de gestión que el Gobierno regional propone a los ayuntamientos para reactivar estos suelos y ponerlos al servicio de la vivienda asequible.

Entre ellas figuran la permuta por obra futura, la subasta o el derecho de superficie, fórmula que permite mantener la titularidad pública del suelo y promover viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Municipios adscritos

Entre los municipios adscritos se encuentran Jumilla, Lorca, Mazarrón, Totana, Alhama de Murcia, Cartagena, La Unión, Murcia, Alcantarilla, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Bullas, Moratalla, Mula, Pliego, Albudeite, Archena, Ojós, Cieza, Abarán, Blanca, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Alguazas, Lorquí, Fuente Álamo, Cehegín y Ulea. Aunque se estima que serán más los municipios que se adhieran a esta iniciativa, ya que, como resaltó el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel Abenza, "la respuesta de los ayuntamientos a esta convocatoria ha sido masiva". "La jornada ha estado repleta de alcaldes, alcaldesas, concejales y técnicos municipales. Es una muestra de la importancia que tiene este decreto de vivienda asequible", señaló.

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, definió el inventario como "una herramienta viva" que seguirá creciendo conforme los ayuntamientos trasladen nuevos datos. También señaló que el nuevo modelo permitirá "reactivar terrenos públicos en desuso" y facilitar la construcción de hasta 2.730 viviendas asequibles en la Región.

El responsable de Fomento remarcó que "la colaboración con los ayuntamientos es clave para reactivar el patrimonio municipal del suelo y ponerlo al servicio de los ciudadanos, para fomentar la construcción de viviendas asequibles".