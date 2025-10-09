Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a actualizar los avisos meteorológicos vigentes en la Región de Murcia y ha elevado al máximo nivel, rojo, la alerta por lluvias este viernes en puntos del litoral murciano.

En concreto, la alerta roja estará activa este 10 de octubre en el Campo de Cartagena y Mazarrón durante toda la jornada por riesgo de precipitaciones de 60 litros en una hora y hasta 180 litros en doce horas. Por su parte, la Vega del Segura se mantendrá en aviso naranja y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en amarillo.

Una alerta roja significa que existe un riesgo máximo o extremo de un fenómeno meteorológico o de otro tipo que puede ser muy peligroso para la vida y los bienes, requiriendo acciones inmediatas para la protección de la población. En caso de alerta roja, es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado por los canales oficiales y tomar medidas para garantizar la seguridad, como buscar refugio y evitar desplazamientos innecesarios.

Ante la alerta roja, la Comunidad ha suspendido las clases en los centros educativos y sociales del Campo de Cartagena y Mazarrón. En concreto, en las localidades de San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón y en las pedanías murcianas de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Avileses y La Tercia.

Avisos amarillo y naranja este jueves

Para este jueves hay avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en casi toda la Región, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se ha decretado el aviso naranja.

La alerta amarilla estará activa desde las 11.00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas del 9 de octubre en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la probabilidad será del 40%-70%. Asimismo, la naranja permanecerá desde las 11.00 horas y se alargará hasta las 00.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Según las previsiones, el sábado la situación tenderá a mejorar, aunque persistirán algunos chubascos y cielos cubiertos en gran parte de la Región.

Durante estos días, las temperaturas descenderán de forma notable, con máximas que apenas superarán los 19 °C en el interior y 23 °C en la costa.

Reunión urgente ante la alerta roja

El delegado de Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha convocado "de urgencia" una reunión para seguir la evolución de las lluvias. "Todos los recursos del Estado están movilizados para actuar", ha asegurado Lucas, que pide a la población "máxima precaución".

El presidente regional, Fernando López Miras, también se ha mostrado "pendiente de la evolución" y solicita "mucha precaución" a la ciudadanía.

Cierre preventivo de parques y limpieza de imbornales en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo especial de emergencia que coordina varios servicios municipales para actuar con rapidez ante posibles incidencias.

El servicio de Parques y Jardines, junto a STV-Actúa, cerrará preventivamente zonas vulnerables en espacios verdes —como áreas infantiles, deportivas y zonas con árboles grandes— en lugares como el Jardín de Floridablanca, el Cuartel de Artillería y varios palmerales. También se ha reforzado la limpieza de más de 3.000 imbornales para facilitar el drenaje del agua.

El servicio de Limpieza Viaria retirará contenedores de zonas próximas a ramblas y desplegará, tras el aviso, un dispositivo especial de limpieza para restablecer la normalidad.

El Consistorio y la Policía Local mantendrán informada a la población a través de redes sociales, y la aplicación TuMurcia permitirá consultar en tiempo real la lluvia acumulada mediante un mapa con más de 30 pluviómetros distribuidos por el municipio.

Fase de preemergencia en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado la fase de preemergencia ante la llegada de lluvias intensas y ha recordado a la ciudadanía las medidas básicas de prevención: revisar bajantes y desagües, mantener limpios los imbornales de garajes, y evitar aparcar o circular por ramblas y zonas inundables.

Si fuera necesario, se cerrarán parques públicos y se balizarán árboles de gran tamaño por seguridad.

La Policía Local ha pedido extremar la precaución al volante, evitando maniobras bruscas, reduciendo la velocidad y manteniendo la distancia de seguridad, ya que la lluvia reduce la visibilidad y aumenta la distancia de frenado.

También se recomienda no cruzar vías anegadas ni cauces con agua en tránsito, por el riesgo de que los vehículos sean arrastrados.

Por último, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de lluvia torrencial y consultar el estado de las carreteras en tiempo real a través del mapa interactivo de la DGT.