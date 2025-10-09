El festival HermosaFest cancela su programación del viernes

La organización del HermosaFest, festival de música que se celebra este fin de semana en la discoteca Trips Summer Club de La Manga, ha comunicado este miércoles que, debido a la alarma roja activa por fuertes lluvias y tormentas en la zona del Campo de Cartagena, suspende su programación del viernes. Durante esta jornada se iban a celebrar los conciertos de Malva, Travis Bird, Rozalén, Álvaro de Luna, Vinila Von Bismark DJ y Casino Social Club.

La programación del sábado se evaluará según los avisos oficiales

Respecto a la programación del sábado, la organización del festival ha informado que sigue con atención la evolución de los avisos de las autoridades para tomar una decisión. En la segunda jornada del festival está prevista la actuación de los grupos Repion, Niña Polaca, Ojete Calor, la Casa Azul y Los Zigarros.

Igualmente aseguran que la devolución del importe de las entradas adquiridas para ese día y la parte proporcional de los abonos está garantizada.