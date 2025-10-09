Alta velocidad
Comienza la venta de billetes de tren Murcia-Madrid desde 9 euros
La promoción abarca viajes desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026
E.P.
Ouigo abrirá a las 10.00 horas de este jueves la venta de billetes con precios que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Alicante, Albacete, Valladolid, Segovia, Cuenca, Elche, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba).
Esta nueva oferta incluye cuatro nuevas frecuencias para unir Madrid con Barcelona, con Sevilla, con Málaga y con Murcia, aumentando un 14% las plazas ofertadas de todas las rutas, según ha anunciado en un comunicado.
De esta forma, la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones en el Madrid-Barcelona, teniendo 8 de estas paradas en Zaragoza.
En el Madrid-Sevilla ampliará una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo un total de 8 circulaciones, todas ellas con parada en Córdoba.
En Madrid-Málaga, la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más.
Asimismo, el Madrid-Murcia añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas.
Por último, ha incorporado la conexión Murcia-Alicante-Madrid-Valladolid y Murcia-Alicante-Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.
