Más de cien expositores en la Semana de la Ciencia y la Tecnología

La XXII edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (Secyt) sigue la tendencia creciente de las últimas y será la primera en romper el techo del centenar de expositores y el medio millar de actividades. Así lo desveló este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que a su vez preside el patronato de la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería y organizadora del evento.

El Jardín Botánico del Malecón acogerá entre los días 24 y 26 de este mes más de un centenar de expositores, un 15 por ciento más que el pasado año, en un espacio de más de 14.000 metros cuadrados, por el que se espera que pasen más de 20.000 visitantes no solo de la Región, sino también de las comunidades vecinas. Las actividades de la Secyt incluyen talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, demostraciones científicas, experimentos en directo, espectáculos de teatro, monólogos, debates o conferencias, por las que pasarán más de 600 científicos, tecnólogos, divulgadores y educadores pertenecientes a 62 instituciones.

«No olvidamos la labor de promoción que realizamos tanto para incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas como para canalizar las vocaciones en las denominadas materias STEM», indicó Juan María Vázquez. Además de los clásicos ‘stands’, la Secyt también suma talleres infantiles y cuentacuentos, planetario, un gran escenario para actuaciones en vivo y la STEMoteka, un espacio lúdico con la ciencia como telón de fondo, con talleres y demostraciones en directo en la que los visitantes podrán poner a prueba sus habilidades y aprender sobre tecnología. El consejero destacó que «además de los últimos avances tecnológicos de inteligencia artificial, biotecnología, salud, medioambiente y oceanografía, vamos a demostrar el liderazgo de la Región en I+D+i, demostrando cómo la ciencia y la tecnología abordan desafíos locales y globales».