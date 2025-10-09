Emergencias
Más de un centenar de incidencias atendidas por el 112 este jueves por la lluvia
La mayoría de ellas pertenecen a la ciudad de Murcia
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido en la jornada de este jueves hasta 127 llamadas y ha gestionado un total de 115 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas.
La mayoría de los asuntos fueron obstáculos en la vía (39) y achiques de agua (18). Además, se realizaron un total de 2 rescates. Ninguno de los incidentes tuvo consecuencias graves.
Por municipios, destacan Murcia (42), Cartagena (25) y Torre Pacheco (18).
