El ‘Black Friday’ generará 3.500 empleos en la Región

El ‘Black Friday’, que este año se celebra el 28 de noviembre, y el ‘Cyber Monday’, que tendrá lugar el 1 de diciembre, crearán 3.500 empleos en la Región de Murcia, un 3,5% menos que en el mismo periodo de 2024, según las previsiones de Randstad publicadas este miércoles. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio y de logística y transporte para estas fechas. En España, el ‘Black Friday’ y el ‘Cyber Monday’ generarán cerca de 110.830 contrataciones en España, cifra muy similar a la alcanzada el año pasado (110.795).

Según Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad, la estabilidad en el número de contratos previstos para este año se explica por la menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y por el efecto de la reforma laboral, «que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes». «Aunque este año el volumen de contrataciones no crece respecto a la campaña pasada, el ‘Black Friday’ sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte.

El 59,3% de los contratos que se firmarán este año en el ‘Black Friday’ y el ‘Cyber Monday’ corresponden a transporte y logística, con más de 65.700 firmas previstas, cifra que supone un descenso del 6,8% respecto al año pasado. Por otro lado, el comercio aglutinará el 40,7% del total de contratos, generando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.

Por comunidades autónomas y en términos absolutos, Cataluña volverá a liderar las contrataciones de la campaña del ‘Black Friday’ y el ‘Cyber Monday’, con 19.680 firmas, seguida muy de cerca por Andalucía (18.680) y la Comunidad de Madrid (18.180). Entre las tres concentran más de la mitad de las oportunidades laborales previstas para la campaña de este año.

Según las previsiones de Randstad, otras comunidades también jugarán un papel relevante y consolidarán su posición respecto al año pasado. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que superará los 13.000 contratos; Galicia, con más de 6.100 firmas; Canarias (5.640), y País Vasco, que rozará los 5.400.

Al mismo tiempo, otras comunidades de menor tamaño también muestran una evolución positiva, como Navarra (+15,7%), Asturias (+13,6%) y Castilla-La Mancha (+13,5%), que incrementan «de manera notable» sus cifras frente al año anterior. En cambio, algunos territorios registran descensos en el volumen de contrataciones previstas, como La Rioja (-9,2%), Andalucía (-6,8%) o Galicia (-4,6%).

Para dar respuesta al repunte del consumo en estas fechas, las empresas logísticas demandarán principalmente empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas, sobre todo, con dependientes, promotores y perfiles comerciales.