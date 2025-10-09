Ortuño pide al Gobierno de España "que deje de repartirse chistorras y lechugas y garantice el suministro eléctrico"

"¿Qué está haciendo el Gobierno de España para impedir un nuevo apagón? ¿Qué está haciendo para impedir que nos volvamos a quedar a oscuras?", se preguntó este jueves el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo de Gobierno y después de conocerse el día anterior que Red Eléctrica ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cambios de forma "urgente" en la operativa del sistema eléctrico ante el riesgo a que haya un nuevo apagón.

"Estamos oyendo informaciones que son realmente preocupantes", reconoció Ortuño, quien recordó que, seis meses después de aquel cero energético, "no hemos sabido qué pasó".

"Le pedimos al Gobierno de España que tome todas las medidas necesarias y oportunas, que dejen de repartirse chistorras y lechugas y que garanticen el suministro eléctrico en nuestro país", exigió el portavoz, haciendo referencia al lenguaje en clave utilizado por Koldo García y su esposa para manejar el dinero del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Estos mensajes salieron a la luz en el último informe de la UCO.

Desde el Gobierno autonómico se preguntan, además, si "de todo esto el delegado de Pedro Sánchez en la Región va a decir algo" o si "se ha interesado por esta situación ante el Gobierno de España".

Ante la pregunta de "qué inversiones ha llevado a cabo" la Moncloa para evitar un nuevo apagón, Ortuño respondió que "ninguna porque tenemos un Gobierno en España que está más preocupado por otras cosas".

Tras la alerta de Red Eléctrica, el Gobierno de Pedro Sánchez le encomendó que cree un grupo de autoconsumidores para monitorizar estas instalaciones y operar, así, el sistema eléctrico "de forma más segura y eficiente en los escenarios de alta penetración de autoconsumo". Así se desprende del proyecto de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo, anunciado el viernes pasado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril en la Península Ibérica, el informe europeo elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) afirma que se debió a una "cascada de sobretensiones" en la red que no se habían visto nunca antes. Los expertos descartaron señalar a las renovables como culpables del evento y afirmaron que el problema tiene que ver con los requisitos establecidos en la regulación para controlar la tensión, que quizás debieran actualizarse en el futuro.

Permiso de fallecimiento

Sobre el anuncio hecho la mañana de este jueves por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar hasta diez días los permisos por fallecimiento de un familiar, Ortuño lo tildó de "ocurrencia" y "cortina de humo" porque este tipo de medidas "supone modificar el Estatuto de los trabajadores y requiere de su aprobación por parte del Congreso de los Diputados". En este sentido, añadió que "el Gobierno de España tiene dificultades día sí, día también para sacar adelante cualquier propuesta".

Ortuño cree que Díaz pretende así "que se hable de esto mientras no se habla de otras cosas", subrayando que no cuenta con "ningún tipo de aval ni de garantía" para que esa medida pueda seguir adelante.