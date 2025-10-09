Política
Lucas propone al Gobierno regional la convocatoria de un Cecop ante la alerta roja de este viernes
El delegado del Gobierno se pone a disposición del consejero de Emergencias para trasladarle cualquier incidencia de los organismos del Estado
El delegado del Gobierno de España, Francisco Lucas, propuso este jueves por la tarde al consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Comunidad ante la alerta roja que se cierne sobre la Región de Murcia este viernes y que afecta al Campo de Cartagena y Mazarrón por riesgo de precipitaciones de 60 litros en una hora y hasta 180 litros en doce horas.
Todos los organismos del Estado puedan incorporarse a este órgano de coordinación, tal y como ocurre en la Comunidad Valenciana desde este jueves.
Según ha podido saber esta Redacción, Lucas se ha comprometido a trasladar al responsable de Emergencias cualquier incidencia de la que tengan constancia en la Confederación Hidrográfica del Segura, Protección Civil, Guardia Civil, Tráfico o Carreteras.
Con estos organismos estatales se reunió de urgencia este jueves por la tarde el delegado para analizar la situación meteorológica. Tras el encuentro, quiso lanzar un mensaje de calma, asegurando que "todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados y movilizados para actuar en caso de que sea necesario".
Asimismo, Lucas insistió en la necesidad de extremar la prudencia, recomendando "evitar desplazamientos y zonas inundables, ramblas o cauces".
Además de la alerta roja en Cartagena y Mazarrón, la Vega del Segura se mantendrá en aviso naranja y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en amarillo.
