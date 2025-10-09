El 80% de las muertes por lengua azul, en granjas sin vacunar

La situación epidemiológica de la enfermedad de la lengua azul, tal y como adelantó ayer La Opinión, continúa empeorando en la Región de Murcia. Según confirmó la Consejería de Agricultura, en los últimos días se han detectado 13 nuevas explotaciones afectadas por el brote en los municipios de Lorca, Librilla, Blanca, Totana y Mula. Con estos casos, el número total de granjas con positivos asciende a 20, ya que a principios de mes se habían identificado otros siete focos en Calasparra, Cehegín y Moratalla.

De las explotaciones afectadas, destacaron fuentes autonómicas, 15 no habían vacunado al ganado, y una más lo hizo hace apenas 15 días, por lo que los animales aún no habían alcanzado la inmunidad.

Ante esta situación, el Gobierno regional ha decidido destinar 78.000 euros a una nueva compra de vacunas, según anunció la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tras una reunión de trabajo con representantes de COAG, Asaja, UPA, Fecoam y el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. El encuentro sirvió para analizar la evolución de la enfermedad y coordinar la colaboración del sector con el fin de intensificar la campaña de vacunación.

Rubira explicó que en las últimas semanas se ha notado un incremento en la vacunación «tras la aparición de nuevos casos», lo que ha llevado a informar a las organizaciones agrarias de la nueva compra. «Las primeras 33.000 dosis estarán disponibles, de manera gratuita, la próxima semana», señaló la consejera, quien añadió que «no serán las únicas, porque se van a adquirir dosis suficientes para poder atender la demanda de la cabaña durante los próximos meses».

Cabe destacar que las vacunas que se han adquirido con la nueva inversión están dirigidas específicamente contra el serotipo 3, aunque no se descarta que en futuras compras se adquieran dosis para el serotipo 8.

Durante la reunión se destacó el hecho de que el 80 por ciento de las muertes de animales, más de 500, se hayan producido en explotaciones no vacunadas. Aunque la vacunación sigue siendo voluntaria, la consejera subrayó que «para poder combatir esta enfermedad es muy importante mantener un alto nivel de vacunación, y por eso pedimos la colaboración de todos».

Rubira aprovechó para reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que analice la situación ante el aumento de casos tanto en Murcia como en otras comunidades. «Ya estamos observando cómo aumentan los casos no sólo en la Región de Murcia sino también en otras comunidades autónomas, por ello apelamos a la responsabilidad del ministro Luis Planas», afirmó. La titular de Ganadería insistió en que se trata de «un problema de Estado que durante estos meses de 2025 ha afectado a todas las comunidades excepto a Canarias».

Finalmente, la consejera hizo un llamamiento a los ganaderos para que, además de vacunar, mantengan las labores de limpieza y desinsectación en las explotaciones, con el fin de controlar la expansión del virus y proteger al conjunto de la cabaña ganadera.