Más de 20 millones de euros para el plan de mejora del éxito escolar este curso

El 94,8% de los estudiantes de Primaria de la Región de Murcia que participaron en el Plan 'SupéraTE' de la Consejería de Educación y Formación Profesional pasó de curso el ejercicio 2024-2025. En el caso de los alumnos de Secundaria, el porcentaje fue del 83,5, mientras que el 83,6 de estudiantes de Bachillerato promocionó.

Son las cifras que ofreció el consejero del ramo, Víctor Marín, este jueves en el Consejo de Gobierno, donde dio cuenta del primer año de funcionamiento de este plan, una iniciativa pionera a nivel nacional que busca mejorar el éxito escolar y reforzar las competencias básicas de los alumnos en lectura y matemáticas.

Tal y como informó el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, para el curso actual el programa cuenta con una inversión de 21.700.000 euros. La inversión hasta el curso 2026-2027 superará los 37 millones. "El plan ofrece tutorías en pequeños grupos dentro y fuera del horario lectivo y ya ha llegado a 400 centros educativos", señaló.

Tras el análisis de los centros participantes en el plan el pasado curso, los indicadores de rendimiento académico, como la tasa de alumnado idóneo, la tasa de alumnado que no supera tres o más materias, la tasa de alumnado repetidor y los resultados en las pruebas de evaluación de diagnóstico regional, indican que el 80% de los centros que imparten Primaria y el 97% de los que imparten Secundaria han mostrado una mejoría en este indicador.

Tutorías en grupos pequeños Desde la Consejería de Educación señalan que las tutorías en pequeños grupos son una medida educativa para la que existe "evidencia empírica de efectividad" en numerosos estudios de investigación. Con este tipo de tutorías "mejoran significativamente los resultados académicos, sobre todo entre alumnos que se encuentran rezagados". Así, los grupos pequeños permiten disminuir la disrupción en clase, ofrecen atención personalizada a las necesidades de cada alumno que mejoran la motivación y también incrementan la confianza de los estudiantes. Por su parte, los docentes pueden ajustar la enseñanza de manera continua y efectiva a las necesidades del alumnado y, además, se fomenta la participación activa del alumnado en el grupo y se reducen las desigualdades en el rendimiento académico.

Contra el absentismo

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado más de medio millón de euros para otorgar ayudas a los ayuntamientos dirigidas el absentismo escolar y favorecer la inclusión del alumnado en riesgo de abandono educativo.

"El objetivo es doble: por un lado, ofrecer una respuesta integral en cada caso y, por otra parte, reforzar la coordinación entre los distintos recursos sociales y el país", señaló Ortuño, que informó también de que el Ejecutivo regional mantiene en vigor el tercer plan regional para la prevención del absentismo 2024-2028, "con el que se consolida una estrategia educativa que persigue garantizar la igualdad y oportunidades desde edades tempranas".