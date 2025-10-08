UMU y Fecoam unen esfuerzos para potenciar la alimentación saludable

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) ha colaborado un año más con la Universidad de Murcia (UMU) para destacar la relevancia de mantener una alimentación equilibrada y promover el consumo de frutas y verduras. En esta ocasión, Fecoam y sus cooperativas asociadas de toda la Región de Murcia, entre las que se encuentran Campos de Jumilla, Expoáguilas, Limonar de Santomera, San Cayetano y su marca Alpi, y Thader Cieza, han vuelto a implicarse en la promoción de hábitos saludables entre los jóvenes mediante el reparto de productos frescos como tomates, peras, calabazas o limones.

La actividad tuvo lugar con motivo del Día de las Universidades Saludables, celebrado en el Centro Social Universitario (CSU) del Campus de Espinardo, dentro del programa general de la Bienvenida Universitaria BUM 2025 de la UMU.

Desde la federación han expresado su agradecimiento a la Universidad de Murcia; a Paloma Sobrado, vicerrectora de Ciencias de la Salud y Servicios a la Comunidad Universitaria, así como al equipo de voluntarios y técnicos del CSU por invitarles a participar nuevamente en esta iniciativa.

Fecoam y sus cooperativas agrarias y ganaderas asociadas promueven durante todo el año una alimentación saludable y el consumo de productos hortofrutícolas, enmarcados dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de la federación.

Importancia del cooperativismo

Actualmente, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia está compuesta por más de 22.000 agricultores y ganaderos de 75 cooperativas de toda la Región de Murcia, generando más de 45.000 puestos de trabajo. Desde Fecoam, a través de su actividad diaria, se impulsa el desarrollo agrario, el aumento de la competitividad y la excelencia de todo el sector.

Este año 2025 ha sido declarado el Año Internacional de las Cooperativas 2025 a propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Además, Murcia ha sido designada como Capital Española de la Economía Social 2025. Durante todo el año las empresas de economía social con la colaboración del Gobierno de España, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de la capital llevan a cabo numerosas iniciativas y actividades.