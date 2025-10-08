Ucomur aborda en Italia el papel de la economía social en los ecosistemas regionales

Una jornada de reflexión dedicada al papel de la economía social en los ecosistemas regionales y en la transición verde y digital para el desarrollo territorial sostenible. Esa es la propuesta que se celebró en Gorizia (Italia) el pasado viernes 3 de octubre y en la que participó Ucomur, representado por su presidente, Juan Antonio Pedreño.

Bajo el lema ‘Economía Social en Ecosistemas Regionales: Doble Transición y Desarrollo Comunitario’, el evento estaba promovido por Legacoop Fvg -una de las dos grandes organizaciones italianas de cooperativismo- como parte del proyecto Edih-Pai. En él participaron expertos de toda Europa, del mundo cooperativo y de diversas instituciones, como la Comisión Europea.

El presidente de Ucomur, junto a otros participantes en el foro italiano. / Ucomur

La mañana se dedicó al marco europeo y nacional, con presentaciones de representantes de la Comisión Europea, Social Economy Europe y numerosos expertos. La tarde se centró en las mejores prácticas y experiencias locales, con especial atención a las energías renovables, las comunidades energéticas y las tecnologías digitales aplicadas a las cooperativas.

La jornada también fue una oportunidad para mostrar experiencias innovadoras ya en marcha en Friuli Venezia Giulia, desde las CER (Comunidades de Energía Renovable) hasta la cooperación comunitaria, pasando por la gestión de datos y las plataformas digitales para el sector agroalimentario.

Motor de desarrollo

En el año declarado por Naciones Unidas como Año Internacional de las Cooperativas, Pedreño -también presidente de Social Economy Europe y de Cepes- habló sobre la economía social como motor de desarrollo en los ecosistemas regionales, nacionales y europeo. «Explicamos cómo hemos conseguido que en la Región de Murcia se hable el mismo idioma de economía social y cooperativismo, desde municipios, asesores, instituciones, gobierno regional, oposiciones, partidos políticos, universidades...», indicó.

En su ponencia expuso cómo se han generado en la Región de Murcia instrumentos que permiten que, pasado un tiempo, se haya creado este ecosistema. «En definitiva, cómo entre todos se ha construido un ecosistema de economía social que hace que las cifras de empleo tripliquen lo que representa la Región en cualquier otro ámbito», destacó.

El presidente de Ucomur destacó que las colaboraciones con los municipios y con el gobierno regional son fundamentales. «Cada municipio tiene sus medidas, sus propuestas, pero evidentemente los pactos regionales sobre la economía social han sido fundamentales para que la Región de Murcia se haya convertido en la primera de España en creación de cooperativas por cada 100.000 habitantes», resaltó.

Un encuentro, el celebrado en Italia, donde la primera cumbre europea de la economía social, desarrollada hace unas semanas en Murcia, también tuvo eco. «Incluso en Bruselas se está hablando de las conclusiones de la cumbre de Murcia, donde participó la comisaria Minzatu y garantizó la continuidad de las políticas de la Unión Europea para la economía social», recuerda Pedreño, que recibió el interés del Ayuntamiento de Turín y de la entidad municipal de Milán por visitar Murcia para conocer de primera mano la realidad del cooperativismo y de la economía social regionales.

Pedreño destacó los seis pactos de la economía social en la Región de Murcia -el último firmado en febrero de este año-, subrayando que cualquier otra región de España va por el segundo. «Al final tiene que haber un caldo de cultivo legislativo, un caldo de cultivo de propuestas, de medidas concretas que faciliten que se puedan crear estas empresas. Las ayudas para la creación de empleo o la reducción de trabas administrativas pueden ser un acelerador», subrayó Pedreño, que recordó que cada año se crean más de 110 empresas cooperativas murcianas.