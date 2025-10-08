Un terremoto de dos grados sacude el Altipano de la Región de Murcia

Un terremoto de 2 grados en la escala Richter se ha dejado sentir esta madrugada en el Altiplano de la Región de Murcia, según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En concreto, el seísmo se ha registrado a las 05:11 horas de la madrugada con epicentro en Jumilla, a una profundidad de 4 km.

Los pequeños movimientos sísmicos son habituales en la Región de Murcia. La intensidad de estos temblores no suele pasar los 2 grados de magnitud, por lo que, aunque hay personas que los sienten, suelen pasar desapercibidos para la mayoría de personas.

Desde el Instituto Geográfico Nacional han reiterado en numerosas ocasiones que la frecuencia de estos terremotos de intensidad baja o media es, en realidad, una buena señal ya que la tierra libera de esta manera tensiones sin esperar a un gran terremoto.