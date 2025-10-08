Seísmo
Un terremoto de dos grados sacude el Altipano de la Región de Murcia
El epicentro del temblor se ha registrado en Jumilla
Un terremoto de 2 grados en la escala Richter se ha dejado sentir esta madrugada en el Altiplano de la Región de Murcia, según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
En concreto, el seísmo se ha registrado a las 05:11 horas de la madrugada con epicentro en Jumilla, a una profundidad de 4 km.
Los pequeños movimientos sísmicos son habituales en la Región de Murcia. La intensidad de estos temblores no suele pasar los 2 grados de magnitud, por lo que, aunque hay personas que los sienten, suelen pasar desapercibidos para la mayoría de personas.
Desde el Instituto Geográfico Nacional han reiterado en numerosas ocasiones que la frecuencia de estos terremotos de intensidad baja o media es, en realidad, una buena señal ya que la tierra libera de esta manera tensiones sin esperar a un gran terremoto.
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura