Sepor consolida su apuesta por la innovación, con el acento en la sostenibilidad

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (Sepor) celebra este año su 58.ª edición del 27 al 30 de octubre en el centro de ferias y congresos Ifelor del municipio lorquino. Esta feria reunirá, como cada año, a destacados expertos nacionales e internacionales del sector ganadero, industrial y agroalimentario, en una edición que este año tiene como lema «Somos sostenibles».

Dentro de Sepor, y además de las numerosas charlas y sesiones técnicas, así como de mesas redondas con expertos del sector y un calendario cargado de actividades, también se celebrará una nueva edición del Foro Porcino, a cargo de Interporc, y de la mano del gobierno de la Región de Murcia. Empresas, instituciones y expertos debatirán sobre los principales desafíos del sector como ‘La sanidad animal como pilar del liderazgo mundial del porcino español’, ‘El modelo de producción español como referencia internacional’ o ‘La competitividad en un mercado global en constante transformación’.

El programa completo se encuentra disponible en la web de la feria, en www.seporlorca.com. Patry Bermúdez, gerente de Sepor afirma que «contamos con un programa oficial que permitirá analizar la situación actual del sector y, de la mano de sus grandes protagonistas, vislumbrar hacia dónde se dirige».

También tendrá lugar el Simposium Internacional de Porcinocultura, que se desarrollará durante este evento, un punto de encuentro y referente del sector a lo largo de sus casi sesenta ediciones desde su puesta en marcha.

Así, destacan que con este foro pondrán el foco «en las claves que marcarán el presente y futuro del sector», con un amplio abanico de temas que abarcan desde el control de enfermedades, genética y reproducción, hasta mercados y sostenibilidad e innovación y digitalización. Desde la organización remarcan que este tipo de eventos dentro de Sepor aportan una visión estratégica, la participación activa y conocer de primera mano las herramientas digitales, biotecnológicas y de gestión que están revolucionando las granjas.

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) ha mantenido una colaboración estrecha con Sepor a lo largo de sus 40 años de trayectoria desde su fundación. Como destacan desde Fecoam, «Sepor es un espacio imprescindible, que integra las últimas novedades técnicas del porcino, vacuno, caprino o aviar, así como a los consumidores finales» de la producción de las cooperativas que forman parte de la federación.

Además, la feria se ha consolidado como un punto de encuentro clave para el intercambio de conocimiento, la innovación tecnológica y la promoción de productos de calidad del sector ganadero. Fecoam subraya la importancia de estas citas para fortalecer la presencia de sus asociados en el mercado y para reforzar los lazos con distribuidores, investigadores y profesionales del sector. Gracias a esta colaboración, las cooperativas pueden mostrar su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia productiva y la excelencia en sus productos.