Samaniego y Vega Media se forman como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo
Las cooperativas de enseñanza, pertenecientes a Ucoerm, participan en este programa que busca que los jóvenes reconozcan sus derechos y puedan actuar como ciudadanos comprometidos
Ucoerm
Las cooperativas de enseñanza Samaniego (Alcantarilla) y Vega Media (Alguazas), pertenecientes a Ucoerm y distinguidas junto a otros cuatro centros murcianos como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en la Región de Murcia, participaron del 22 al 24 de septiembre en unas jornadas de formación en Alcalá de Henares (Madrid).
El evento tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares y reunió a representantes de las 127 escuelas embajadoras de toda España, incluyendo 96 centros públicos, 29 concertados y 2 privados.
Este programa busca que los jóvenes reconozcan sus derechos y se sientan capaces de actuar como ciudadanos comprometidos, y la participación de las escuelas murcianas subraya el papel fundamental de nuestra región en la educación cívica y en la promoción de los valores democráticos.
Programa intensivo
Las jornadas, cuyo objetivo es formar a los docentes para que estos acerquen a los jóvenes al conocimiento de Europa y la democracia parlamentaria, contaron con un programa intensivo. La agenda incluyó la bienvenida a los eurodiputados y la entrega de placas a los centros. Además, se realizaron talleres como el ‘MiniMEU’ y un Taller de Comunicación para el proyecto EPAS. Además, se celebró una feria de buenas prácticas, donde los centros embajadores de segundo y tercer año pudieron mostrar sus actividades destacadas del curso anterior.
