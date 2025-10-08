El registro de objetores del aborto de la Región cuenta con 39 médicos

Un total de 41 profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS), 39 de ellos médicos «de diferentes especialidades», están apuntados en el registro de objetores de conciencia en virtud del cual se niegan a realizar abortos, según los datos que maneja la Consejería de Salud.

Sin embargo, las cifras que aporta el Ministerio de Sanidad revelan que en 2024 el 99,07% de las interrupciones voluntarias del embarazo que tuvieron lugar en la Comunidad se llevaron a cabo en centros privados, con lo cual solamente un 0,03% se efectuaron en hospitales públicos.

El Ministerio de Sanidad presentó este martes un informe sobre la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en España, el cual detalla que, en el conjunto del país ha subido el número de abortos realizados en la sanidad pública, aunque aún casi ocho de cada diez se realizan en centros privados, especialmente en algunas autonomías.

Salud indica que "se ofrece ayuda psicológica en función de las recomendaciones del profesional sanitario"

Por ejemplo: en Extremadura, Ceuta y Melilla no se hace ninguna intervención en hospitales públicos, mientras que en Andalucía y Madrid (autonomías en las que, al igual que en la Región gobierna el Partido Popular) solo se realizan el 0,2% y el 0,4% respectivamente.

¿Qué ocurre? Que las comunidades de Moreno Bonilla y Díaz Ayuso concentran casi el 50% de las interrupciones del embarazo, por lo que «si ambas alcanzaran el nivel medio de prestaciones en la sanidad pública que el resto de autonomías, el porcentaje nacional se duplicaría y el conjunto del país daría un salto histórico en sanidad pública», según aseveró la ministra de Sanidad, Mónica García, que recordó que a la presidenta de la Comunidad de Madrid de que la ley que obliga a crear un registro de objetores «se cumple y punto».

Volviendo a la Región, desde el departamento que dirige Juan José Pedreño subrayaron que «la Interrupción del embarazo está incluida dentro del Programa Integral de Atención a la Mujer (PIAM)», así como que «la atención se presta de forma integral, individualizada y desde el respeto a la autonomía de la mujer en su toma de decisiones y se ofrece ayuda psicológica en función de las recomendaciones del profesional sanitario».

"La legislación se cumple"

Así, «la legislación se cumple nuestra Comunidad, donde venimos trabajando para mejorar el proceso de interrupción del embarazo. De hecho, desde el último trimestre de 2021, tras pasar por el comité clínico de la Arrixaca, las interrupciones de causa médica por encima de 22 semanas se realizan en este hospital», destacaron, para apuntar que «se han incorporado mejoras en las condiciones y garantías sanitarias y psicosociales para la mujer que decide interrumpir su embarazo»

«En cuanto a la derivación a centros privados, la atención entre las semanas 15 a 22 está organizada en la Región según las premisas de la ley vigente, siguiendo un modelo concertado con centros acreditados y vinculados».

El aborto vuelve a saltar a la palestra por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de informar, a iniciativa de Vox, de la existencia de un presunto síndrome post-aborto, el cual, aunque no está avalado por la ciencia, es defendido por movimientos provida.

Esta decisión ha sido utilizada por el Ejecutivo central para arremeter contra el Partido Popular y anunciar una reforma de la Constitución con el objetivo de blindar el derecho de las mujeres a hacer con su cuerpo lo que quieran.