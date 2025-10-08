El PP exige al PSOE una auditoría sobre sus pagos a un pseudomedio

El PPRM exige ahora al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que presente en la Asamblea los informes de auditoría de redes por los que el Grupo Socialista dice que pagó 160.000 euros a la empresa ‘Sistemas Informáticos Carhago SL’, detrás de la cual está, según el portavoz ‘popular’, Joaquín Segado, «el pseudomedio ‘lasnoticiasrm’, desde el que se viene atacando con mentiras y calumnias al Partido Popular y al presidente Fernando López Miras».

Se trata de una empresa que, además, «ha sido amonestada por incumplir su obligación de presentar sus cuentas en el registro mercantil», remarcó.

«Lo único que el PSRM ha dicho es que se facturaban servicios puntuales de gestión de redes sociales, de medición de impacto en redes o de seguridad digital», apuntó Segado. «Pues bien, lo que pedimos, precisamente, es que presenten los trabajos en redes que se hayan realizado y pagado con dinero público», explicó.

La secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, lamentó que «el Partido Popular se está dedicando a hacer ruido con bulos y mentiras solo para intentar tapar sus 30 años de corrupción y trapicheos en la Región de Murcia».

López insistió en que el PSRM no va a seguir «hablando de un montaje que se ha inventado el Partido Popular para tapar los innumerables casos de verdadera corrupción en los que está inmerso».