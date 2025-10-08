Los 12 siglos de Murcia arropan a la Policía Nacional en el acto de los Ángeles Custodios en Belluga

La Plaza de Belluga, en Murcia, era escenario este miércoles del acto de celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Fue el primer acto de estas características que presidía el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, y desde el cuerpo tuvieron un detalle con la ciudad que acogió el evento, ciudad que celebra este año que hace 12 siglos de su fundación.

Autoridades, miembros del cuerpo, familiares, vecinos y amigos disfrutaron de la ceremonia, delante de la Catedral, donde se entregaron condecoraciones por servicios ejemplares y los más fotografiados por los curiosos fueron los caballos y los perros de la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia. Y el desfile, donde salieron desde vehículos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) hasta lanchas.

Primero, misa en la Catedral. Después, exhibición al aire libre. En medio de la plaza, una estatua: la del Custodio que guía a un niño que ora, la misma que antes presidió la Eucaristía que ofició el obispo, José Manuel Lorca Planes.

El acto arrancó cuando a la plaza entró el jefe superior de Policía, Ignacio del Olmo, con el bastón de mando en la mano, y fue él quien recibió al delegado. Juntos escucharon el himno nacional, que sonó por megafonía, y después procedieron a pasar revista a los miembros del cuerpo en formación.

El acto institucional contó con la asistencia del consejero de Presidencia, Marcos Ortuño; el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera; el alcalde de Murcia, José Ballesta; el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar; el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Miguel Ángel Larrosa Amante; el coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, entre otras autoridades.

Acto de celebración del patrón de la Policía en Murcia / Israel Sánchez

"Hemos recibido un obsequio con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de nuestra ciudad", destacó Ballesta, que agradeció "un gesto que simboliza el vínculo de los murcianos con quienes cada día se dejan la piel por la seguridad de nuestra ciudad".

A juicio del regidor, "Murcia es una ciudad abierta y acogedora, que sigue creciendo gracias al compromiso diario de la Policía Nacional y de todos los que trabajan por mantenerla segura, viva y orgullosa de su historia".