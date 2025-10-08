Nicolás Gonzálvez Gallego, nuevo secretario general de la Consejería de Política Social

Nicolás Gonzálvez Gallego será el nuevo secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad tras la salida hace un mes de Leopoldo Olmo por motivos personales.

Hasta ahora, Gonzálvez ocupaba el cargo de director general de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada dentro de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital.

Ahora pasa a un departamento mucho más sensible al que han golpeado distintas polémicas durante los últimos meses, especialmente las relacionadas con el cierre del centro de menores Rosa Peñas de Santa Cruz (Murcia) o la revocación de una orden de la Consejería de Hacienda que permitía a Política Social adquirir viviendas para menores extranjeros no acompañados no han tenido nada que ver en la decisión. Este mismo miércoles, CC OO ha denunciado que el Gobierno regional va a segregar a los menores que tutela por nacionalidad.

Doctor en Ciencias de la Empresa y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, y graduado en Derecho por la UCAM, el nuevo secretario general de la Consejería de Conchita Ruiz ha desarrollado su labor profesional desde el año 2008 como consultor autónomo en las áreas de gestión de fondos y proyectos europeos, así como de consultoría del sector público para entidades nacionales y de países como Reino Unido y Austria, en áreas como la igualdad de género o las nuevas tecnologías.

Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM, e Investigador Principal del grupo Economía, gestión pública y tercer sector en la misma institución, además, ha publicado diversos trabajos de investigación y participado en proyectos de investigación y transferencia de conocimiento. En la Administración regional, ha sido director del Icref.