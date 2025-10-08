Mercedes Bernabé: "Murcia ha sido reconocida como ciudad comprometida con la economía social"

La I Cumbre Europea de la economía social reunió a más de 600 expertos y representantes de instituciones europeas, nacionales y regionales. ¿Qué ha significado para Murcia haber acogido esta cita?

Un gran impulso. Nos ha situado en el centro de la agenda europea de la economía social y ha reforzado nuestra proyección internacional. Durante su desarrollo, Murcia se ha convertido en escenario de alto nivel institucional, con ponentes procedentes de más de 20 gobiernos europeos, de la Comisión Europea, del Parlamento y del Comité Económico y Social Europeo. Este protagonismo ha fortalecido nuestra marca ciudad como espacio de innovación social. Además, ha permitido visibilizar el tejido local —cooperativas, empresas sociales, asociaciones— frente a una audiencia internacional, reforzando la credibilidad de Murcia para liderar proyectos europeos futuros.

¿Cómo se ha implicado Murcia y su Ayuntamiento en esta cumbre?

Desde el Ayuntamiento de Murcia hemos colaborado en la organización logística del evento y en su difusión y promoción, además de facilitar aspectos prácticos para el buen desarrollo del evento. Asimismo, el alcalde Ballesta dio la bienvenida institucional a las delegaciones participantes en el Salón de Plenos, contribuyendo a dar una imagen de ciudad acogedora y cercana.El Ayuntamiento también ha participado en la apertura de las jornadas oficiales, así como en los Premios Europeos de la economía social, mostrando su respaldo al encuentro. Hemos estado presentes en varios grupos de trabajo, aportando la visión municipal en temas relacionados con inclusión laboral, el desarrollo local y la cohesión social.

Entre los mensajes y compromisos que se han compartido estos días, ¿cuáles destacarías como más relevantes para el futuro de la economía social en Europa?

Durante la Cumbre se pusieron sobre la mesa mensajes y compromisos de gran alcance. La Comisión Europea, representada por la comisaria Roxana Mînzatu, reafirmó su compromiso con la economía social, reconociéndola como palanca estratégica de cohesión, empleo de calidad y resiliencia europea. Se debatió la revisión del Plan de Acción Europeo para la economía social, insistiendo en dotarlo de herramientas para su cumplimiento y evaluación, así como su vinculación al nuevo Marco Financiero Plurianual 2028–2034. Se reclamó que la economía social gane peso real en la contratación pública, en la normativa de ayudas de Estado y en mecanismos de financiación más ágiles y adaptados al modelo. Se hizo énfasis en la visibilidad institucional: que no quede en discurso, sino que las políticas europeas y nacionales integren desde su base este modelo. Y se abordaron desafíos emergentes: digitalización, transición ecológica, innovación en economía de los cuidados, inclusión laboral y fortalecimiento de ecosistemas regionales, como Resees). Estos compromisos constituyen una hoja de ruta europea que se traslada al ámbito local: Murcia tiene un papel activo en su implementación.

¿Qué impacto económico ha producido esta cumbre en Murcia, en sectores como alojamientos, hostelería, transporte o el comercio?

Ha sido tangible y multidimensional, posicionando una vez más a Murcia como ciudad idónea para la celebración de congresos. La afluencia de más de 600 participantes generó una alta ocupación hotelera en la ciudad durante la semana del evento. El sector hostelero experimentó un notable aumento de actividad: restaurantes, cafeterías y servicios vinculados al turismo profesional se vieron beneficiados. El comercio local y servicios auxiliares (transporte urbano, taxis, servicios logísticos…) captaron parte del flujo generado por la Cumbre. A medio plazo, la celebración de este evento ha reforzado a la ciudad como sede de congresos y actos internacionales.

¿Qué ha supuesto esta cumbre para el posicionamiento de Murcia en el mapa europeo de la economía social?

Un reconocimiento internacional como ciudad comprometida con la economía social, al demostrar capacidad de gobernanza, organización y liderazgo institucional en la acogida de debates de alto nivel europeo. La presencia de altos cargos europeos, nacionales y regionales, junto con líderes del sector cooperativo, ha situado a Murcia como interlocutor directo en los procesos de definición de políticas sobre economía social, consolidando nuestro papel en el mapa europeo y reforzando la proyección de la ciudad más allá de nuestras fronteras.

La cumbre se celebró en el marco de Murcia Capital Española de la economía social 2025. ¿Qué está aportando esta iniciativa a la ciudad y qué papel ha desempeñado el Ayuntamiento?

Contribuye a poner en marcha iniciativas locales y regionales, favoreciendo una agenda de visibilidad institucional, académica, social y económica en torno a la economía social. Durante la Cumbre se han integrado actividades que reflejan esta capitalidad, como la Gala de los III Premios Europeos de economía social, talleres internacionales, jornadas sobre el Mediterráneo Sur, el Día de las Empresas de Inserción y la jornada ‘Mujer en la empresa’. El Ayuntamiento ha colaborado en la coordinación del programa, apoyando aspectos de infraestructura, logística, comunicación y vinculación con entidades locales y regionales. Esta capitalidad permite reforzar la imagen de Murcia y dar visibilidad a iniciativas locales que han encontrado un espacio para mostrarse y proyectarse.

¿Qué importancia tiene la economía social en Murcia y en el conjunto de la Región?

La economía social es un componente estructural del desarrollo regional, ya que en la Región de Murcia existen más de 2.500 empresas de economía social que generan cerca de 100.000 empleos, lo que evidencia que se trata de un sector consolidado y relevante para el mercado laboral. Murcia es, además, líder nacional en creación de cooperativas por habitante y cuenta con seis pactos autonómicos de economía social, el más reciente dotado con 55 millones de euros para el periodo 2025–28, y con el objetivo de generar más de 6.000 empleos de calidad.Este modelo no solo aporta empleo, sino que refuerza la cohesión territorial y social, promueve la igualdad de oportunidades y contribuye a fijar población en zonas menos favorecidas, al tiempo que ofrece un gran potencial de diversificación hacia sectores emergentes como la digitalización, la transición ecológica, la economía de los cuidados y la innovación social.