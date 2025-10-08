El recurso contra la moción de Jumilla que impide el Ramadán es inminente

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, afirmó este miércoles durante el acto conmemorativo de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, que «la Abogacía del Estado tiene indicaciones claras» para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la moción del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir el uso de espacios deportivos para actividades no organizadas por el Consistorio, y que impide así la realización de rezos islámicos, «en la mayor brevedad posible».

En el acto, celebrado en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia, también se encontraba el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, quien aseguró que «la Comunidad Autónoma emitió un informe que determina que no tiene competencia para indicar si el Ayuntamiento de Jumilla debe aceptar o no el requerimiento de la Delegación del Gobierno».

No obstante Ortuño pidió al también secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas «que deje de polarizar» y de «utilizar la Delegación del Gobierno como una herramienta política al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez».

La Delegación del Gobierno formuló el pasado 11 de agosto un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que procediera a la revocación del acuerdo, al considerar que «constituye una vulneración del ordenamiento jurídico».